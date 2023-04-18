入廚貼士｜自釀清甜菠蘿酒僅3步　揀錯水果恐甲醇中毒損中樞神經

一埕菠蘿燒酒，釀製過程簡單，記者實測只需3步。但不是所有水果都適宜釀酒，因為過程中有機會產生甲醇釀成甲醇過量中毒，因此要小心選擇釀製水果，避免甲醇生成。

攝影：古曦朗



菠蘿是春夏的當造水果，在春末釀制菠蘿酒，盛夏便剛好可以好好享受，除了可體驗手作樂趣外，還可和朋友與戀人淺酌一杯，又或帶去露營野餐，清新消暑，好好感受暑天的美好。

菠蘿酒自釀三部曲

步驟一：將玻璃瓶器與瓶蓋清洗乾淨，以沸水消毒，並晾乾不要讓水滴殘留於瓶內。

步驟二：把菠蘿去皮切成扇形小塊狀，置於陰涼乾燥處晾乾以減少水分。

步驟三：以一層鳳梨一層糖的方法，把菠蘿和冰糖放入玻璃瓶中，然後倒入高濃度烈酒，記得要列酒必須完全淹過菠蘿或冰糖。

完成！靜置一個月，過程中盡量避免開瓶，記得貼上標籤提醒自己釀製時間。

材料：菠蘿450克、冰糖150克、白酒1000毫升

材料比例：

水果：糖：酒精為4.5︰1.5︰10。可按個人喜好或釀製分量作出調整，白酒可按喜好替換成伏特加、琴酒（氈酒）等烈酒。

選新鮮低果膠水果 避免甲醇中毒

水果酒以果糖作為原料，產生可飲用的酒精「乙醇」及二氧化碳。但因為水果中含有果膠。隨著時間發酵、水果破碎，果膠分子有可能被「果膠分解酵素」分解生成果膠酸而產生「甲醇」。如果急性甲醇中毒會影響中樞神經，腹痛嘔吐腹瀉、頭痛暈眩、虛弱，嚴重者則可能神智昏亂或呼吸急促。

而自釀水果酒想避免中毒，最簡單的方法是選對水果。選擇果膠含量較低的，排除它生成甲醇的可能性，一般建議可以選擇菠蘿、龍眼、荔枝等果膠含量較低的水果來釀造。而且水果腐爛也會使水果更易產生甲醇，因此記得選擇新鮮水果，避免甲醇產生。

參考資料：食力foodnext