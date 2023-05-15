消委會通渠｜檢測17款通渠劑認清3成分　廚房廁所用錯無效恐中毒

消委會於本年3月從連鎖超級市場、家居用品店等地方，搜集了17款通渠劑樣本，每款售價由約$10.0到$79.9。當中有6款液體；6款粉狀、顆粒狀或條狀；3款啫喱狀及2款泡沫。每次使用需花費約$1.5到$79.9不等，相差可逾50倍。



家中出現去水喉管淤塞問題，不少人會用上「通渠水」，但市面上不少通渠產品含有腐蝕性或對身體有害的化學成分，使用不當或會造成危險。消委會今次測試了市面上17款較常見的通渠劑，分析當中的主要化學成分及其潛在危險，各樣本聲稱的適用範圍及使用限制以及使用通渠劑需要注意的事項。

消委會測試市面上17款較常見的通渠劑（圖片來源：消委會）

消委會解釋渠道淤塞真正原因：

廚房鋅盆處理食材或煮食時，油分及脂肪加熱後或浸泡時，會溶於水中或處於液體狀，進入排水管降溫後，或凝結成固體令排水管變窄而造成淤塞。浴室渠包括洗面盆及浴缸去水渠，日常毛髮流入及積聚，再與肥皂混合後便會形成淤塞。而座廁的排水渠會連接到獨立的便溺污水管，此類喉管一般較粗，所以不容易被毛髮、油垢等小型淤塞物阻塞。造成淤塞的原因包括使用大量廁紙、放入不溶於水的個人護理用品等。

按圖看消委會檢測的17款通渠劑效用、價錢等：

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消委會指通渠劑成分不同 使用也不同

通渠劑一般是透過化學方式，使淤塞物分解成更細少或更易溶於水，而化學反應所產生的熱力亦有助溶解淤塞物，而大部分通渠產品採用的化學劑都具有腐蝕性。

1）強鹼性成分可針對油脂油垢

含氫氧化鈉（俗稱哥士的）的通渠劑，是一種強鹼性的化學劑，並且帶有強烈的腐蝕性，能夠破壞淤塞物的分子結構使其分解，氫氧化鈉與油脂接觸時會發生皂化反應，使油脂分解成更易溶解於水中的物質，所以用於解決由油垢引起的淤塞更為有效。

強鹼性成分可針對油脂油垢，適用於廚房

2）氧化劑成分可針對毛髮

含有過碳酸鈉或次氯酸鈉的通渠劑，此類屬於氧化劑，可以與淤塞物發生氧化還原反應並將其分解，有效分解毛髮中的蛋白質成分，可用作浴室通渠劑的主要成分。

氧化劑成分可針對毛髮，適用於廁所（網上圖片）

3）含強酸須由專業人士使用

濃硫酸是強酸（俗稱鏹水）通渠劑，帶有強烈的腐蝕性，可以輕易將淤塞物分解，所以能夠有效地腐蝕毛髮、廁紙、布等纖維類有機化合物。由於強酸的腐蝕性極高，故建議由專業人士使用。

4）含酶分解淤塞物可針對蛋白質及油脂

酶是一類生物分子，個別種類的酶可被用作分解蛋白質或油脂，理論上，酶的催化特性使其在分解淤塞物時不會被消耗，所以加入小量便可以維持分解的功效，但作用速率遠較慢，通渠時間多達10倍或以上。

消委會提醒：通渠水安全使用風險

１ 普遍具有腐蝕性 不當使用可致化學灼傷

含有強鹼及強酸的通渠劑當濺射到皮膚等外露部位亦可以造成嚴重的化學灼傷，當通渠劑被水分稀釋或分解淤塞物時，會產生高溫並令水分變得沸騰，通渠劑有機會因此而從排水口濺出或揮發出帶有腐蝕性的蒸氣，灼傷皮膚表面或呼吸道。

２ 高熱可軟化塑膠喉管 金屬喉管或被侵蝕

使用通渠劑時產生的熱力或會超過喉管的負荷，導致物料軟化及變形，而喉管間的接駁位置或軟膠部分容易受到影響，情況嚴重可引致滲漏，若排水管為金屬物料，使用含有強鹼或強酸的通渠劑，避免此兩類成分與金屬排水管發生劇烈的化學反應，引致喉管被蝕穿。

３ 混合其他化學劑 可致爆炸或產生毒氣

通渠劑只應單獨使用，絕不應該混合其他通渠劑或清潔劑，因為混合或會發生不可預計的化學反應，情況嚴重更可能引致爆炸。部分通渠劑的成分與其他化學物品接觸有機會釋出有毒氣體，如通渠劑混合漂白水，便會產生有害的氯氣。

使用通渠產品時請詳閱指示，絕不應該混合其他通渠劑使用。

通渠漂白水、梳打粉有效嗎？

漂白水～漂白水主要成分是次氯酸鈉，雖然亦是通渠劑的常見有效成分，惟漂白水的黏稠度並不高，未必可以長時間停留於渠內，所以腐蝕淤塞物的成效或較通渠劑低。

梳打粉～梳打粉溶於水後屬於弱鹼性，可與油脂發生皂化反應而達到一定程度的清潔效果，惟其效力遠低於屬強鹼性及帶有腐蝕性的氫氧化鈉。而當梳打粉與酸性溶液（例如食用醋）或加熱後，會產生二氧化碳，作用與通渠劑內的起泡劑相若。