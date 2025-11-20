椰菜花點食減癌症復發45%？洗不淨藏蟲卵專家教用1神器輕鬆清洗

花椰菜（椰菜花）看起來乾乾淨淨，真的有洗到裏面嗎？不少人以為要用醋、鹽或小蘇打才能把蔬果洗得更徹底，但這樣的做法可能適得其反，不但無助清潔，還可能讓農藥殘留更難清除。



同時，花椰菜不只是餐桌常客，更因含有特殊抗癌成分而備受醫界重視。究竟怎麼洗才安心？又要怎麼吃才能發揮最大營養效果？專家給出簡單又實用的答案。

清洗花椰菜不要再泡小蘇打粉、鹽巴！專家教1招正確清潔

「無毒教母」譚敦慈在YouTube「祝你健康」節目《醫點不誇張》中分享，許多人以為要用醋、鹽或小蘇打才能把蔬果洗乾淨，但其實這些東西反而可能讓農藥附著得更牢固，不但達不到清潔效果，還會增加殘留風險。她引用美國食品藥物管理局（FDA）建議，最安全、最有效的方式，就是使用「流動清水」反覆沖洗，靠水流將殘留物帶走就足夠。

以被稱為防癌好物的花椰菜為例，很多人困擾於花球縫隙細小、容易藏蟲與泥沙，看起來乾淨卻不知道裏面到底洗乾淨沒。譚敦慈強調，其實方法不複雜，只需一個「烤肉夾」就能大幅提升清洗效果。

她建議先準備一個大水盆，將花椰菜放進去，接著打開水龍頭讓水淹過整顆花球，再用烤肉夾穿過花梗部位，固定花椰菜使其不會漂浮。之後把水柱調細，像竹筷般的細流慢慢灌入水盆，讓水持續以「溢流」的方式慢慢排出。

隨著水流循環，花球縫隙中的菜蟲、泥沙、灰塵與可能附著的農藥就會被一點一滴帶出，無需搓揉與添加清潔劑，也不破壞花椰菜外層的天然保護。大約12到15分鐘後，花椰菜就能洗得乾淨透亮、安心端上餐桌。她笑說，「烤肉夾不是只有烤肉用，放在廚房也是神器。」這個方法既省力又不傷食材，也很適合日常在家操作。

此外，台灣醫師張適恆也在YouTube上分享指出，像花椰菜這類十字花科蔬菜，含有一種名為「異硫氰酸酯（ITC）」的天然活性物質，被認為對抑制癌細胞具有相當的幫助。他提到，2024年9月美國一項針對膀胱癌患者的追蹤研究顯示，患者在接受治療後，如果平時有攝取生食十字花科蔬菜的習慣，只要一個月吃進約2.4碗生花椰菜等蔬菜，癌症復發率就能降低近四成五。換句話說，簡單的飲食選擇就有可能成為治療後維持健康的重要一環，而花椰菜更是其中值得優先納入的防護蔬菜。

