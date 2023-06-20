魚皮營養｜食水魚皮擔心重金屬？4大食魚法則大減重金屬風險！

提到魚類污染問題，大家即時會聯想到深海魚，認為這些食物鏈頂層的掠食性魚類，體內會累積較多重金屬。很多人食魚甚至不食魚皮，認為可大減重金屬風險，究竟又是否正確呢？



近數十年，大量工業廢水排入海中並污染海洋。大型魚類受污染是最深，也較容易累積重金屬，當中水銀污染就是最常見。人體對水銀的吸收率高達90%，若攝食量過多，毒性過高會導致水銀中毒，傷害人體中樞神經，並出現聽力和視覺受損及大腦退化等症狀。而重金屬主要儲存在魚頭、魚皮及魚肉等。當中，以魚頭的含量最高。

魚皮主要的成分為膠原蛋白，是一種人體中不可或缺的蛋白質。（網上圖片）

魚皮主要的成分為膠原蛋白，膠原蛋白佔人類的總蛋白質約兩成，是一種人體中不可或缺的蛋白質，其主要存在於皮膚、關節及骨骼等主要組織當中。所以我們食用魚皮等富含充足膠原蛋白的食物來，便可補充羥脯胺酸等胺基酸，能輔助膠原蛋白吸收，讓肌膚保持彈性潤澤。

另外，魚皮亦含有大量的DHA及EPA，DHA對大腦和視網膜有益，可避免眼睛黃斑部病變。EPA能幫助心血關疾病和增強免疫力，抑制發炎反應，還能促進血液循環，而DHA及EPA均屬於奧米加3不飽和脂肪酸。奧米加3不飽和脂肪酸，不但可以幫助腦部、眼睛、神經系統等器官正常運作，還能預防中風、發炎和心血管問題。

整條魚所含的維他命B2，單單在魚皮已佔一成多，維他命B2可以支持免疫系統，幫助身體抵抗感染和疾病。礦物質如鋅也存在於魚皮中，鋅能維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。

那麼，不食魚皮便會錯失大量營養素。其實，只要正確食用魚皮，不但可以避開重金屬污染問題，也可以吸取魚皮的豐富營養。

按下圖看4大食魚皮法則減重金屬風險：

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4大食魚皮法則減重金屬風險

1）不吃大型魚皮

真正有重金屬污染問題就是食物鏈頂端的大型魚類，例如金槍魚、鯊魚、劍魚、旗魚，這些魚是食物鏈最頂層，毒素累積在體內較多，而且濃度非常高。

魚類的水銀含量由低至高。（圖片來源：台灣魚類資料庫）

2）可吃小型魚皮

小型魚類體內重金屬濃度相對低很多，對人體影響小，營養價值卻很高。

3）轉吃淡水魚或養殖魚的魚皮

魚類的水銀含量，視乎其食物來源和生活水域，因此，養殖魚、淡水魚和非捕獵性魚類的水銀含量較低。

4）不吃魚頭及及去掉魚鱗

魚頭的重金屬含量最高，只要不食用深海魚的頭部，以及去掉魚鱗和清洗乾淨，攝入小量的重金屬物質肝臟也會將其排出。

魚頭的重金屬含量最高，避免食用深海魚的頭部。（網上圖片）

孕婦幼兒忌食哪5類魚免中水銀毒損神經？ 5類魚如鯊魚、劍魚、旗魚、金目鯛及方頭魚等...... 到底攝入過多水銀會有何後果？ 可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部.......

參考資料：健康遠見／元氣網／hello醫師