雞蛋營養｜蛋黃維他命D豐富防骨鬆　長者吃蛋4重點幾時食最好?

維他命D是重要的微量營養素之一，對患有骨質疏鬆症的中老年人特別重要。維他命D能增加鈣質吸收，幫助骨骼與牙齒的生長，以及維持肌肉及神經系統的正常運作。維他命D也有分植物來源及動物來源，當中動物來源的活性較高，如蛋黃的維他命D3對人體非常有益。



維他命Ｄ功效｜增強小腸對鈣吸收 缺乏易致骨質疏鬆抽筋

維他命D能夠增強小腸對鈣的吸收，維持血液中鈣和磷的濃度，以保護正常的骨質量，並調整副甲狀腺激素來維持血液中鈣質的平衡。缺乏維他命D會引起鈣、磷代謝異常，導致骨質疏鬆、骨密度降低，嚴重甚至會引起骨折，肌肉亦會因低血鈣量而容易抽筋。

按圖看維他命D不足的10個疾病：

維他命D的吸收方式

一般來說，維他命D可透過陽光與食物補充，曬太陽可攝取的維他命D，也可從植物或動物中得到：

1）植物來源（維他命D2）

菇類、豆漿、五穀類及燕麥等植物性食品，都能補充維他命D2。可是，維他命D2的穩定度較低，在血液中維持維他命D的平衡效果不如維他命D3。

2）動物來源（維他命D3）

高脂肪魚類如三文魚、鯖魚、鮪魚、沙丁魚，或牛肉、雞蛋、乳製品等食品。動物來源的維他命D3活性較高，比植物來源的維他命D2更有效。而且維他命D3在體內留存時間較長，有較好的作用。

維他命D2、D3的比較。（資訊來源：台灣李宜霖醫生）

雞蛋是最好的維他命D3來源

雞蛋是少數富含維他命D3的食物之一，不少人為了健康會棄掉蛋黃，只食蛋白，但其實蛋黃的各種營養素，例如蛋白質及維他命D3，都比蛋白豐富。

雞蛋是少數富含維他命D3的食物之一。（資料圖片）

雞蛋為什麼含豐富維他命D3？

跟人類一樣，如果雞接觸陽光愈多，就能產生更多的維他命D的雞蛋。如標籤上寫著走地雞蛋就會更好，這很可能意味著雞可以在白天自由地在外面漫步，吸取維他命D的機會也高。

維他命D的每日攝取量

成年人每日需補充600單位的維他命D，來加強身體維他命D的濃度，老年人甚至可以每日補充600至800單位的維他命D。根據美國農業部（UDSA）指，一隻雞蛋的維他命D3佔每日攝入量的11%。換言之，兩隻雞蛋就得於每日需求的約22%。

長者吃雞蛋４大須知

１長者一日吃宜多少蛋？

健康的長者， 一天吃兩隻蛋也沒問題；但三高的長者一天不超過一隻。

２雞蛋建議烹調方法： 水煮雞蛋、蒸、炒蛋都是很好的烹調方法

３蛋白一定要全熟：未熟的雞蛋恐帶有沙門氏菌，可引起急性腸胃炎，而蛋黄就可以半熟。

４最佳吃雞蛋時間：長者應在早上或中午食雞蛋，便不會給血管以及腸胃帶來負擔

按圖看長者食蛋宜忌：

