五指毛桃功效｜煲湯健脾補肺行氣舒筋　1禁忌功效失？3招選上品

撰文：古曦朗
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五指毛桃是煲湯常見的湯料之一，不管是春夏秋冬，都可見到它的身影，但大家是否真的了解它？這次我們邀請了中醫師為大家介紹這種藥材，講解功效、禁忌。原來有3個方法選出靚五指毛桃！

五指毛桃（資料圖片）

五指毛桃性平味甘　3大功效四季皆宜

五指無桃，據香港註冊中醫師關應春介紹，它是桑科無花果屬（榕屬）植物裂掌榕的根，又名五爪龍。五指無桃性甘、味平，具有健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡的功效。

五指毛桃因其屬性為平，是四季皆宜的湯料藥材。在這四季當中，春夏季節潮濕多雨，五指毛桃除了有黃蓍、黨參、淮山的健脾補肺功效外，更多了去濕的作用，故特別適合在春、夏期間飲用。

五指毛桃。（資料圖片）

禁忌：五指毛桃不宜進食　別與白蘿蔔同服

按中醫所指，五指毛桃作為湯料其功效相當高，而煲湯處理前，記得要先用清水洗淨，再用冷水浸泡半小時，後再開始煲湯。因為五指毛桃質地厚實，因此只宜煲湯或製成濃縮顆粒使用，一般煲湯後，飲用湯水便可，其湯渣不宜進食，以免影響消化。

五指毛桃無絕對相剋的食物，不過建議食用其間減少生冷、辛辣、難消化的食物、盡量不與白蘿蔔一同服用，以免降低功效。
香港註冊中醫師關應春
五指毛桃。（攝：鄒家鳳）

中醫：選靚五指毛桃有三法：色澤、質地、味道

關應春中醫分享，要挑選上好的五指毛桃可從色澤、質地、味道三方面着手：

一，看色澤，一般以棕黃色為佳；

二，挑質地，粗黑的有效成分反而較少，根鬚細的比較好；

三，聞味道，沒有硫磺味，好的五指毛桃有一股淡淡的椰香味，民間常以香氣的強弱來評價藥材的優劣。

五指毛桃煲湯最佳，不妨參考以下食譜：

五指毛桃栗子豬𦟌湯：健脾去濕　增強功效薏米勿亂加

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

五指毛桃海底椰蘋果湯　香甜止咳除煩補氣

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

五指毛桃赤扁豆湯　補肺益氣健脾去濕適合大人細路

五指毛桃赤扁豆湯食譜

五指毛桃什樣選？

關應春中醫分享，要挑選上好的五指毛桃可從色澤、質地、味道三方面看。

五指毛桃如何處理？

按中醫所指，五指毛桃作為湯料其功效相當高，而煲湯前，記得要先用清水洗淨，再用冷水浸泡半小時，再開始煲湯。

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