錫紙｜高溫烹煮釋出鋁？易致腦退化症？錫紙3正確用法應哪面向內?

錫紙是家庭常用的煮食工具之一，多用於盛載食物後放入焗爐烹調，又或燒烤時包裹食物後直接放在炭火上烘烤。不過，坊間一直流傳錫紙在高溫加熱或者接觸酸性食物時會釋出有害物質，想用得安心，就要看看以下3個正確使用錫紙的方法。



錫紙高溫烹調釋出鋁 易致腦退化症？

錫紙，雖然中文名稱有「錫」，但它的主要成分其實是「鋁」，及其他金屬包括銅、錳、矽、鎂及鋅等經輾壓機所壓成的合金薄片。由於它有高導熱性，所以一般會用於烹調食物。不過，幾年前外國社交媒體就瘋傳一條影片，表示錫紙燒烤或煮焗食物會釋出鋁，對身體構成影響，包括會導致阿茲海默症（即腦退化症）、炎症性腸病、骨質疏鬆等。雖然根據加拿大健康局的資料指，錫紙包裹酸性食物所釋出鋁含量少，一般不會對身體構成影響，若大家仍感擔心，使用時可參考以下3個正確方法，令烹調的過程更安全。

按圖看使用錫紙正確方法

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正確使用錫紙3大方法

1. 避免直接接觸食物表面



消委會曾就錫紙使用安全發表報告，表示錫紙在一般情況下使用是安全的，不過如果錫紙與性質相異的金屬，例如銀、鍍銀的盤、不銹鋼或鐵造的器皿，在有水分的情況下接觸時，有機會發生電解作用，導致鋁質分解。錫紙與醋、高鹽分或高酸性食物、或經高度調味食物接觸時可能令鋁箔出現分解。為避免這個情況，可以將錫紙覆蓋在食物的頂部，而不是直接接觸食物。

避免錫紙直接接觸食物，就可以減低在錫紙中吸入鋁的機會。（資料圖片）

2. 避免使用錫紙長時間高溫烹飪



錫紙並不適合在高溫的環境下長時間使用。雖然在一般的家居環境中，錫紙甚少會長時間處於高溫狀態，不過香港喜歡燒烤，而且會用錫紙包裹食物之後，直接放在炭火邊烘烤，這個環境下就有機會釋出有害物質，進食後就有機會進入人體。

高溫的情況下，鋁紙有機會釋出有害物質。（資料圖片）

3. 錫紙包食物應用亮面還是霧面？



要知道為何錫紙有分亮面和霧面，就要知道錫紙的製作過程。錫紙在製作的過程中，會進入軋機，而與機器高度拋光接觸的一面即為亮面，相反的一面就會出現霧面。理論上，亮面的熱能反風能力會較強，可以將熱能反射回食物之中，不過，台灣食品藥物管理署之前就做過相關研究，發現2者之間雖然存在差異，不過數字並不顯著，即代表2者的烹調時間基本上一樣。

有研究指，無論是亮面抑或霧面包裹食物，都不會影響烹調的時間和溫度。（資料圖片）

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