士多啤梨好處｜最新研究助改善認知障礙防心藏病　宜日吃多少粒？

美國聖地牙哥州立大學在最近發表的研究指出，每天食用士多啤梨可以增強認知功能、降低血壓和提高抗氧化能力。這項研究強化了人們對士多啤梨的認知，證明士多啤梨對認知及心血管有益。



美國最新研究：士多啤梨有助改善認知障礙。（網上圖片）

美國最新研究：士多啤梨有助改善認知障礙

這項研究針對35名年齡介乎66至78歲之間的健康男性和女性。參與者服用26 克凍士多啤梨粉，相當於每天兩份士多啤梨的份量（約6粒）。結果發現，食用士多啤梨後，認知處理速度提高5.2%，血壓降低了3.6%，總抗氧化能力顯著提高10.2%，參與者的腰圍平均下降了 1.1%。

此研究的首席研究員Shirin Hooshmand指出，食用士多啤梨可以促進認知功能並改善高血壓等心血管危險因素。簡單的飲食改變，例如在日常飲食中添加士多啤梨，可以有效地改善長者的身體健康。

士多啤梨可提供日常維他命C外，還含有葉酸、鉀、纖維、植物固醇和多酚等有益心臟健康的營養素。先前的臨床試驗，已發現士多啤梨有改善心血管疾病的作用，並可降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇以及降低血壓。而今次的研究更發現，士多啤梨所含的天竺葵素，有效降低老人痴呆的風險。

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按下圖看士多啤梨的其他好處：

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士多啤梨的其他4大好處

1）提升代謝機能

士多啤梨含極豐富的維他命C，雖然仍不及檸檬和奇異果多，但士多啤梨不用去皮，進食上方便得多。作為抗氧化物質，維他命C可以幫助身體代謝以及保持溫暖。假如維他命C不足，則會加速衰老，導致血管和內臟等機能出現問題。當我們感到寒冷，身體會分泌腎上腺素以保持體溫，而維他命C和維他命B1就會因此被大量消耗。此外，身體分解酒精都需要用到維他命C和維他命B1，適逢中秋將至，飯局中飲酒機會或會大增，這個時候為身體補充足夠的維他命就尤其重要。

可是如此重要的維他命C偏偏就不能由身體內部自行製造，必須透過日常飲食去攝取。專家說到，維他命C的每日攝取量為100毫克，把正餐所能攝取到的分量都計算在內，大概就只需要在飯後多吃3粒士多啤梨就能滿足一日所需。

2）預防心臟病

士多啤梨含有的花色素苷可以消除自由基，防止血栓形成，而根據美國的研究證實，士多啤梨的花色素苷更可以降低32%患心臟病的風險。心臟病病發其中一個主要原因是過多的自由基在體內肆虐，專家解釋，適量的自由基會幫助我們抵抗細菌和病毒，但過多的自由基則會失控暴走，不分敵我地攻擊我們的身體，尤其是牽涉到心臟健康的血管。

而士多啤梨的花色素苷就能夠抑制自由基暴走，防止體內炎症或血塊形成，繼而降低心臟病罹患風險。而士多啤梨的維他命C亦一樣有防止血管老化的抗氧化功能，兩者集於一身的士多啤梨簡直是預防心臟病的不二之選。

士多啤梨的花色素苷更可以降低32%患心臟病的風險。（網上圖片）

3）防止肥胖

根據太田教授早前透過白老鼠進行的研究，發現草莓單寧能有效抑制脂肪積聚，有助控制體重。專家解釋，脂肪分為兩種，分別有棕色脂肪和白色脂肪，棕色脂肪可以轉化成能量；白色脂肪則會囤積於腹部，而草莓單寧就能抑制製造脂肪的荷爾蒙，達到預防脂肪囤積的效果。另外，實驗更發現只是讓白老鼠聞到士多啤梨的香味，也有防止體重增加的效果。

太田教授提到，因為士多啤梨有九成都是水分，所以卡路里非常少，中型的士多啤梨大約只有6卡路里，巨型的亦只有大約10卡路里，就算是一個不小心吃掉一整盒士多啤梨，都只不過是大約攝取了60卡路里，實在是無傷大雅。

4）預防蛀牙

士多啤梨和其他水果相比，含更豐富的木糖醇。而木糖醇則有效防止蛀牙，太田教授引述海外就曾經有研究發現讓小孩養成食士多啤梨的習慣後，減少了蛀牙的數量。

士多啤梨和其他水果相比，含更豐富的木糖醇，有效防止蛀牙。（網上圖片）

參考資料：Healthcare／GlobeNewswaire