牛腩分3種：爽腩/坑腩/崩沙腩肉味口感各不同　哪種牛味最濃扺食?

牛腩相信大家都不會陌生，街頭粉麵店的牛腩麵更是很多人的至愛！你真的了解牛腩嗎？市面上可以見到的牛腩主要分3種，這種香港美味，連米芝蓮都特別要介紹呢！



牛腩高蛋白含全部種類之胺基酸（網上圖片）

牛腩高蛋白含各種胺基酸 補血更補身

牛腩是指帶有筋、肉、油花的肉塊，它不但可提供高品質的蛋白質，更含有全部種類的胺基酸，各種胺基酸的比例與人體蛋白質中各種胺基酸的比例基本一致，其中所含的肌胺酸比任何食物都高！

在中醫角度，牛腩有補中益氣，滋養脾胃，強健筋骨之功效，可補血更補身，能提高機體抗病能力。但同時因為它高膽固醇、高脂肪，吃的時候也要按身體狀況去調整分量啊！

市面牛腩分3種：爽腩、坑腩、崩沙腩

市面牛腩主要分3種：爽腩、坑腩、崩沙腩（蘇食小哥）

牛腩普遍指牛腹部下的側肉。提及到香港的麵食文化代表，除了雲吞麵外，牛腩麵也必佔一席之位！市面上普遍可見的牛腩大多可分成「坑腩」、「爽腩」和「崩沙腩」3種。

1.崩沙腩 極品之選

位置：橫隔膜

特色：軟腍味香

崩沙腩是牛腩中最矜貴的存在，它是牛的橫膈膜，表面有一層橫膈膜連著腩肉，筋膜連少少肉，軟腍味香，肥瘦剛好，可謂牛腩中的極品。

2.坑腩 牛味最濃

位置：牛肋骨之間，去肋骨後現一條條坑

特色：腍中帶爽

坑腩的牛味最濃，肥瘦相間，肉質腍中帶爽。它是牛肋骨之間的肉，這位置的牛腩去掉肋骨會出現一條條坑，所以叫坑腩。坑腩是較為常見、普遍的牛腩類型，它比崩沙腩更實惠，可說是抵食之選。

3.爽腩 又叫牛白腩

位置：牛腹正下方

特色：有層薄軟膠質，煙韌軟糯

爽腩又叫牛白腩，其位置在的牛的腹部正下方，與坑腩連接。它肉連筋膜，口感煙韌軟糯，表層附有一層薄軟膠質，肥瘦分層非常明顯。

在家煮出好吃坑腩！柱侯牛坑腩點煮先腍？

坑腩是牛腩中最具牛味的地方，好吃美味價格又比崩沙腩低，在家也可成為一道簡單的家常小菜！鼎爺就曾教大家煮柱侯牛坑腩。想要它好吃，記得坑腩要先汆水沖淨瀝乾，再用水、冰糖、香料等以中火把它煮腍啊！

鼎爺柱侯牛腩食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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資料來源：米芝蓮/ 蘇食小哥