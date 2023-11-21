體質｜氣虛易出汗多吃蓮子 寒濕手腳凍宜吃薑　分清5體質啱食乜？

看中醫的時候，你可有聽過「體質」這個詞彙？所謂「體質」到底是什麼？怎樣去分別？進食方面又有什麼要小心？我們這次探究中醫角度中常見的五大體質。



中醫體質 寒底、熱底陰陽二分法

中醫理論依據人們飲食好惡、生活起居、身體特徵、疾病症狀等，記錄與區分身體的特質，就是中醫的體質分類。而根據不同的方式，就有不同類型的體質。在探討濕熱、氣虛等體質前，先來了解用陰陽所定、較為淺近的體質二分法。

你看中醫的時候， 有沒有聽過「體質」這個詞彙？（istockphoto）

根據台中榮民總醫院的傳統醫學科主治醫師江佩蓉，在其官網上分享的資訊，陰陽是最常見的二分法，也就是人們常常詢問醫師的寒底、熱底。它是簡單的二分法，將體質分成寒性體質與熱性體質。

寒性體質的人們主觀上常常覺得自己手腳冰冷，即使環境溫度不低，跟別人相比也常需要穿戴比較多的衣物。飲食上偏好溫飲與熱食，如果吃到寒涼性的食物，例如西瓜，可能就會腹瀉或者大便溏軟。

熱性體質的人們主觀上則覺得自己身體容易發熱，跟別人相比常常穿戴較少的衣物，不喜歡熱騰騰的食物，比較喜歡吃絲瓜、椰子等性味寒涼的蔬果。這就是最基本的二分法。

常見5種體質：痰濕、濕熱、寒濕

中醫體質會根據理論的不同，而有不同的分類方法（istockphoto）

中醫體質會根據理論的不同，而有不同的分類方法，有些會分為6大類，亦有些會分成9大種。我們接下來會探討常見5體質，大家可以盡量按著符合自己身體狀況的描述， 尋找自己的體質偏向，但實際上單一的體質類型並不常見，人們的體質表現大多是複合的體質類型，如果大家有什麼不適，又或者有什麼急切的醫療需要， 不要向專業醫師查詢。

以下是5種基本的常見體質：

1.痰濕 肢體沉重乏力

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痰濕體質人士容易感到肢體沉重乏力、胸腹悶脹。

宜去濕利水，可多吃薏仁、赤小豆、黑豆、牛蒡等。

2.濕熱 燥熱氣味重

濕熱人士燥熱、臉上冒痘痘、氣味重。

宜清熱去濕，可多吃苦瓜、蓮藕、冬瓜、玉米鬚等。

3.寒濕 手腳凍易水腫

寒濕人士容易手腳冰冷水腫、拉肚子，女士易有白帶。宜散寒除濕，可多吃生薑蔥、蒜等（istockphoto）

寒濕人士容易手腳冰冷水腫、拉肚子，女士易有白帶。

宜散寒除濕，可多吃生薑、蔥、蒜等。

4.氣虛 疲倦易出汗

氣虛人士容易疲倦、出汗。

宜補中益氣，可多吃黃耆、山藥、紅棗、蓮子等。

5.氣滯 胸悶易鬧情緒

氣滯人士容易壓力大、情緒起伏、胸脅悶痛。

宜行氣解鬱，可多吃玫瑰花、佛手柑、蘿蔔等。

資料來源：昌盛堂中醫診所/台中榮民總醫院