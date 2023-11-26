羊肉四季都啱！脂肪/膽固醇比豬牛低　冬天進補禦寒配4材料是關鍵

羊肉其實四季都啱食！天氣轉冷了，不少人都開始吃起羊肉來，但其實羊肉不只冬天才能吃，它的脂肪、膽固醇都比豬肉、牛肉低，而如果想在冬天吃羊肉得到進補禦寒的作用，應該什麼做？



羊肉脂肪、膽固醇都比豬肉、牛肉低 四季都啱食

天氣轉冷了，羊肉、羊腩煲又成了受歡迎的菜式之一，但其實羊肉並非只有冬天才適合進食！台灣營養師李婉萍曾在其個人平台上分享，羊肉營養價值高，富含蛋白質、維他命、鈣、鐵、鋅等多種營養。有助增強體質，而除了有豐富的蛋白質外，其鋅含量不但高且還容易被人體吸收，同時羊肉的菸鹼素及維他命B12也能幫助維持神經系統的運作。因此羊肉其實是不分四季、老少皆宜的食材。

羊肉其實4季都啱食（網上圖片）

營養師更指，以帶皮的山羊肉塊為例，和大部分同等份量的豬牛肉相比，羊肉的熱量、脂肪與飽和脂肪較低。只要利用好當季盛產的蔬菜和羊肉一起烹煮，不但健康，味道也會更清爽鮮甜，如洋蔥、番茄、各種菇類蔬菜等，它們都有助平衡羊肉溫燥的特性，並增加多元營養。

羊肉要禦寒關鍵有4食材 配豆腐、蘿蔔亦佳

羊肉屬於溫補性的食材（網上圖片）

李婉萍營養師分享，羊肉屬於溫補性的食材，想要它在冬天有進補禦寒的效果，可以加上老薑、中藥材、料酒、麻油等4大關鍵食材，因為這些配搭有促進血液循環的作用，是許多人進補暖胃、禦寒溫補的最佳選擇。但這些配撘容易刺激胃腸黏膜，有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃穿孔出血患者就要小心慎食了。

羊肉有益精氣、療虛勞、補肺腎氣、養心肺等功效，是很好的滋補佳品。（網上圖片）

《本草綱目》中記載：「補中益氣，主治虛勞寒冷、丈夫五勞七傷」，意指羊肉有益精氣、療虛勞、補肺腎氣、養心肺等功效，是很好的滋補佳品。但同時又因羊肉性溫熱，常吃容易上火，因此吃羊肉時要搭配涼性和甘平性的蔬菜，而羊肉和蘿蔔做成菜，則能發揮蘿蔔性涼、消積滯、化痰熱的作用。另外羊肉配豆腐亦是上上之選，豆腐可補充多種微量元素，其中的石膏還能起到清熱瀉火、除煩、止渴的作用。大家不妨一試。

資料來源：元氣網/李婉萍營養師/自由健康網