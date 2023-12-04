同珍麻油反式脂肪超標籤2倍！6種油比較 1種反式脂肪=橄欖油100倍

食安中心公布有預先包裝蔴油及黑芝蔴油，其檢測樣本不符營養標籤規定。其中黑芝麻油本身更標示其不含反式脂肪，但檢測結果卻發現它所含的反式脂肪含量比花生油更高！



同珍小磨蔴油、東和黑芝麻油違營養標籤規定

食安中心在星期五（12月1日）公布，同珍小磨蔴油、東和黑芝麻油均違反營養標籤規定。

同珍小磨蔴油的原產地為香港，製造商是同珍食品製造有限公司，涉事商品的淨重為135克，相關批次的此日期前最佳為二○二五年三月十八日，食安抽取樣本地點是東區的一間零售點。它標示含量的飽和脂肪酸為每一百克含四點九克，但食安的檢測含量卻為每一百克含八點八克；而它標示含量的反式脂肪酸是每一百克含零點一克，而檢測含量的反式脂肪卻是每一百克含零點二七克。

東和黑芝麻油的原產地為台灣，製造商是東和製油工廠，涉事商品的淨重為250毫升，相關批次的此日期前最佳為二○二五年七月十六日，食安抽取樣本地點是中西區的一個零售點。它標示含量的反式脂肪酸是每一百克含零克，但食安的檢測含量卻為每一百克含零點七五克。

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食安中心指，目前已呼籲有關商戶停售受影響產品的有關批次，亦表示如有足夠證據，食物安全中心會提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。

麻油、黑芝麻油營養高 可抗老補肝

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麻油、黑芝麻油，是從芝麻中提煉出來的。麻油中「維他命E」則有抗氧化的作用，可以幫助清除自由基，延緩老化、提升肌膚的柔軟度與彈性。有中醫師就表示「食用麻油能滋補肝腎，潤脾血、故不老」，認為麻油是滋補氣血的聖品，有助於肌膚保養。

而黑芝麻油的營養價值非常高，除了大家都知道的護髮和幫助睡眠外，它更是世界衛生組織列舉的三大好油之一，有促進身體的新陳代謝、抗衰老、減少體內脂肪囤積等功效。

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常見6種食物油營養素比較 花生油、粟米油...

上文違規黑芝麻油的反式脂肪含量比花生油還要高（istockphoto）

反式脂肪即不飽和脂肪，它會增加人體內壞膽固醇的含量，同時減少好膽固醇的數量。在上述的麻油、黑芝麻油脂肪含量有所偏差，而我們常見的食用油營養含量又如何呢？食安中心的相關報告顯示，當中上文違規黑芝麻油的反式脂肪含量，比一般花生油還要高！

食安中心列６種食用油熱量、反式脂肪、飽和脂肪比較（每100克）

花生油

熱量：900千卡



反式脂肪：0.32克



飽和脂肪：17克



粟米油

熱量：900千卡



反式脂肪：0.97克



飽和脂肪：13克



芥花子油

熱量：900千卡



反式脂肪：0.28克



飽和脂肪：6.5克



橄欖油

熱量：900千卡



反式脂肪：0.11克



飽和脂肪：14克



軟人造牛油（即餐桌用牛油）

熱量：670千卡



反式脂肪：4.7克



飽和脂肪：17克



硬人造牛油（即烘焙用牛油）

熱量：670千卡



反式脂肪：11克



飽和脂肪：14克



從資料可見，在上述食用油中，反式脂肪含量最高的是硬人造牛油，每100克就有11克，是反式脂肪含量最低的橄欖油之100倍！反式脂肪含量最的油其次為芥花子油和花生油，大家記得按自己的身體情況，選擇出適合自己的油了。

資料來源：食安中心/食安-東和黑芝麻油/食安