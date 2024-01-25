金蠔｜補腎壯陽抗衰老金蠔大隻就好？與蠔豉5分別揀選2招貴得有理

金蠔處理｜過時過節，餐桌上總有那麼幾道色彩金黃的菜，寓意黃金滿屋，金蠔便是其中一道。看著脹卜卜、肉身金黃的金蠔，光看就覺得滿足。適逢過節，又是將金蠔端上桌面的時候，但應該怎樣選擇金蠔？其實揀金蠔和選老公一樣，並不能光看外表，以下就有兩個貼士送給大家。



金蠔（資料圖片）

金蠔、蠔豉5大分別

金蠔和蠔豉同樣需要曬乾，不過兩者所曬乾的時間卻大有不同。金蠔又名生曬蠔豉，色澤金黃有光澤，需以乾燥的低溫及天然陽光生曬約2天，只保留蠔本身的30至40％水分，會用較優質的生蠔製作，及需要乾爽冷風吹曬，所以只有在冬天時才會生產，因此金蠔又叫「冬前蠔」。而金蠔口感比較濕潤、味道甘甜。為了追求肥美的口感和肉質，製成金蠔的蠔必須要高級、足夠飽滿，因此價錢也較貴。根據安記海味的售價，特級生曬金蠔為$337.5（454克）；一級沙井爽蠔豉為$187.5（454克），價格可差近兩倍。

蠔豉口感則較金蠔結實，製作蠔豉需要先將新鮮蠔煮熟再風乾，製作過程需要2至4星期，只有約20%蠔本身的水分。與金蠔不同的是，蠔豉並不特別講求季節，四季均有售。

揀金蠔2大重點

金蠔是不是夠金黃就叫好？烹調專家嚴嘉燕（Bowie）曾於HK01節目《唔好揀錯》就教過大家揀金蠔。揀金蠔│專家教你睇紋路分最靚生曬貨 揀啱呢隻色先夠鮮可存半年

1. 蠔身金黃 夠肥厚

選金蠔除了要觀看它的蠔身是否金黃色外，也要看看肉身夠不夠飽滿，摸上手呈半乾濕狀態最理想。

2. 裙邊要薄

尾巴裙邊位要短薄，口感才不會粗糙。

金蠔存放方法

未吃的金蠔可包好放在雪櫃冰格，視乎吃多少再拿出來解凍便可，儲存在冰格的金蠔可存放約半年也沒有問題。

同場加映，蜜汁煎金蠔食譜：【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

蜜汁煎金蠔食譜

金蠔和蠔豉同樣是曬乾了的蠔，一樣具有營養價值：豐富及優質的蛋白質，和人體所需的8種氨基酸，有助清除體內毒素、降低膽固醇及可預防動脈硬化，其維他命B12，還能改善貧血。

蠔的5個營養價值

1. 改善血液循環：蠔所含有的氨基酸、鋅等礦物質和維生素，可改善血液的循環。

2. 補腎壯陽：蠔含有大量的鋅，1隻蠔含8克鋅，男士每天吃2隻，已足夠補充男士一日所需。

3. 解毒：蠔所含的蛋白質中有多種優良的氨基酸，有除去體內有毒物質的作用。

4. 防止動脈硬化：氨基乙磺酸可降低血膽固醇濃度，預防動脈硬化。

5. 抗衰老：鋅、硒及牛磺酸等具有美容和抗衰老作用。