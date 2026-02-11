AI x STEAM+01｜女拔推夥伴聊天程式　奪社區關懷賽道中學組冠軍

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



在「社區關懷」賽道中，4位拔萃女書院學生中四學生張芷琪、戴箏、以及中三學生鄭安生、梁曉瑜，設計「VBesties」夥伴聊天應用程式，贏出中學組冠軍。在「促進身心健康」賽道，則由東莞工商總會劉百樂中學的張芷晴、江家希、黃鎧嶠、黃鎧琦及蕭燃，憑著情緒軟件應用程式「Light up點亮心情」奪得中學組冠軍。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

社區關懷賽道中學組冠軍：拔萃女書院

聊天程式「VBesties」助改善用家心情

拔萃女書院在「社區關懷賽道」中，設計「 VBesties」夥伴聊天應用程式，贏出中學組冠軍。（梁鵬威攝）

學生張芷琪表示，早前大埔火災，使社會上充滿傷心情緒，希望透過聊天應用程式，以3名身穿女拔萃校服的虛擬學生，在溫馨的房間內陪伴聊天，營造出一種溫暖的氣氛，讓用家心情更加舒暢，「我們聊天軟件加入了心理學的 Training Data（訓練數據），讓它們提供的資訊和心理學、臨床方面的東西會更加準確，除此之外，我們也邀請了專業教授給予意見，以改進相關提案」。

張同學表示對獲獎感到高興，她透露參與這次比賽最大的得著是進一步加強團隊協作溝通技巧，在出現分歧時，同學彼此會透過討論，找出最好的解決方案，破解分歧。至於在技術層面上，張同學表示學到了如何用不同的平台將它們搭建成為一個完整的軟件，並順利推出給大眾使用。

拔萃女書院中四學生張芷琪（左）及老師林焯烯（右），展示「 VBesties」夥伴聊天應用程式。（夏家朗攝）

拔萃女書院IT科老師林焯烯稱， 學生懂得從生活中觀察不同的事物，例如早前大埔宏福苑火災，留意到社會上積壓了很多負面情緒等等，她們就開始嘗試去尋找一些答案，想透過自己的發明去幫助社會。林老師亦提到，學生從是次比賽學懂撰寫遊戲軟件的基本技能外，亦學到虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）應用。

促進身心健康賽道中學組冠軍：東莞工商總會劉百樂中學

「Light up點亮心情」提供舒緩情緒小貼士

「促進身心健康賽道」中學組冠軍，由東莞工商總會劉百樂中學，（由左二起至最右）中四張芷晴，以及4位中一學生江家希、黃鎧嶠、黃鎧琦及蕭燃，憑著情緒軟件應用程式「Light up點亮心情」奪得。（梁鵬威攝）

東莞工商總會劉百樂中學的隊伍由中四學生張芷晴，以及4位中一學生江家希、黃鎧嶠、黃鎧琦及蕭燃組成。他們的作品「Light up點亮心情」軟件應用程式能幫助使用者身心健康得到舒緩，內設有三大主要功能，包括記錄心情「情緒日曆」、能給予舒緩情緒小貼士的「AI 聊天室」，以及提供身心舒暢活動建議的「休閒活動」。

中一學生黃鎧琦以「驚喜萬分」來形容獲獎一刻的心情。她指出，賽前經常對自己抱有懷疑態度，自信心不足，但宣佈獲獎後，「好驚訝，自信心返晒來」。另一位學生黃鎧嶠認為，是次合作充分展現了團隊精神，即使放學後經常開會至晚上六、七時，但大家都毫無怨言，而且所設計的軟件亦符合促進身心健康主題，她認為是致勝關鍵。

東莞工商總會劉百樂中學陳寶均老師（左一）及李嘉華老師（右一）主要扮演引導角色，透過傾談去引導他們從自身角度出發，生活中會受什麼問題困擾，在探索中找到方向。（梁鵬威攝）

兩位指導老師李嘉華及陳寶均表示，他們主要扮演引導角色，透過傾談去引導他們從自身角度出發，生活中會受什麼問題困擾，在探索中找到方向。此外，陳老師指學校非常鼓勵學生參加這次比賽，認為除了能提升學生溝通協作軟技能，以及學習科技應用外，最重要是透過與學界交流，拓闊視野，提升學生自信心。