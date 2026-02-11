AI × STEAM+01｜教師卓越 AI 應用獎　妙法寺劉金龍中學教案稱冠

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇已經於1月24日（六）假香港城市大學校園成功舉行。當中的「教師卓越 AI 應用獎」旨在表揚在教學中勇於創新、利用人工智能推動教與學轉型的優秀教師。



獎項吸引多位來自不同學科與背景的教育工作者參與，最終選出一名全場總冠軍以及5位表現卓越的教師，得獎教案涵蓋科學、資訊科技及跨學科學習，既有以訓練學生尋找人工智能錯處以培養學生思維的創新課堂，亦有讓學生以自然語言編寫應用程式、由學習者轉化為創作者的 STEAM 實踐，更有從校本層面推動人工智能文化、培養成長型思維的整體教學策略。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

妙法寺劉金龍中學楊梓熙老師設計的教案《幻覺獵人：透過「糾正」人工智能邏輯來學習科學》榮獲全場總冠軍。（梁鵬威攝）

冠軍教案：以除錯培養科學高階思維

妙法寺劉金龍中學楊梓熙老師

獲得全場總冠軍的教案《幻覺獵人：透過「糾正」人工智能邏輯來學習科學》，由妙法寺劉金龍中學楊梓熙老師設計，以嶄新的人工智能教學理念，將學生由被動學習者轉化為需要主動思考的「人工智能審計員」。教案針對中二科學科中抽象而易混淆的「植物日夜氣體交換」課題，運用 Google Gemini（Nano Banana Pro）的推理繪圖功能，讓學生透過生成與修正漫畫，將不可見的氣體流動過程具象化，突破傳統死記硬背的學習瓶頸。

教案最大亮點在於原創的 DEEP 學習模型（Define、Engineer、Evaluate、Produce），以「除錯（Debugging）人工智能錯誤」作為核心學習活動。學生需先掌握科學概念，再將其轉化為精準的英文提示詞，並在人工智能產生錯誤圖像時，主動找出謬誤、解釋原因並修正指令。此過程不但對應布魯姆分類法中最高層次的「評鑑」與「創造」，更有效培養學生的高階思維。

同時，教案設計了「三層鷹架策略」，為能力較遜或有特殊教育需要的學生提供指令模板以降低語言門檻，亦為資優生加入「逆向除錯」的拔尖挑戰，實現真正的拔尖補底。實證數據顯示，採用 DEEP 模型後，學生在相關課後測驗的正確率大幅提升，特別是在分辨日夜氣體交換的題目上，由以往約五成提升至逾八成；問卷亦顯示學生更投入學習，對內容記憶更深刻，並更有信心以英語表達科學概念。

以人工智能建立成長型學習文化

明愛胡振中書院李曉嵐老師

由明愛胡振中書院李曉嵐老師所設計的教案以「成長型思維」為主軸，冀推動人工智能融入教與學及教師專業發展，建立由課堂延伸至全校的智慧學習文化。教案透過 AI 聊天機械人模擬真實情境，引導學生分析網絡詐騙、ESG 等議題，並運用 AI 快速原型工具設計解決方案，培養思維與設計思維。

運用生成式人工智能設計課堂 把學習還給學生

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學洪昭隆老師

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學洪昭隆老師設計的教案，透過運用生成式人工智能，提升歷史教育及公民科的學與教成效。課堂設計讓學習者根據設定的學習目標，透過真實情境的歷史或公民科課題進行情境探究，並加入如訪談、角色扮演和實境體驗元素，將理論、知識轉化為具體的實踐經驗。課堂亦透過促進價值觀教育跨學科協作，理解生成式人工智能對人文教育領域的學習成效，培養學生從宏觀到在地的歷史及公民視野與文化傳承意識。

讓學生用 AI 打造專屬學習工具

中華基督教會銘賢書院陳炳耀老師

中華基督教會銘賢書院陳炳耀老師所設計的教案以「Vibe Coding」為核心，突破傳統語法主導的編程教學，讓學生透過自然語言與人工智能協作，建構可實際運作的互動式學習應用程式。學生以他們最弱的科目為切入點，運用 AI 代理工具快速開發個人化溫習平台，由被動地使用教育科技，轉化為主動解難的軟件設計者。

AI應用課程培養學生高階思維能力

順德聯誼總會何日東小學林頌德老師

順德聯誼總會何日東小學林頌德老師所設計的教案《COMIC AI LAB 》是一門共6節的AI應用課程，課程旨在讓學生學習利用AI創作屬於自己的四格漫畫，從而培養學生的高階思維能力，包括慎思明辨能力、創造力及解決問題能力。老師並特意創建了一個供學生進行AI交互的動態網頁，讓學生在網頁內使用AI(GEMINI-2.5-FLASH)協作，寫出四格漫畫中起承轉合的內容，並根據內容利用AI(IMAGEN-4)生成為四格漫畫，特意選用免費和高質量的AI模型，加上公開所有教學大綱、簡報和使用指南，讓所有有意推行的學校和教育工作者都可以無成本地使用和推廣，促進AI教育的普及。

以人工智能解決生物課中學習痛點

香港神託會培敦中學蕭健邦老師

香港神託會培敦中學蕭健邦老師設計的教案《AI 驅動與實體建模的跨學科呼吸機制探究》，創新地結合了 Poe.com AI 模擬器與實體建模，利用物理學中的「理想氣體定律」 來解釋生物學現象，並針對生物科中較抽象的換氣機制課題，採用混合式學習模式，解決學生難以理解「氣壓」與「體積」逆向關係的學習痛點，並推動學生進行高層次思考及照顧學習多樣性，讓學生動手做以學習及探究科學概念。