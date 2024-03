IAB HK春茗晚宴暨數碼大獎頒獎典禮2023 表揚本地數碼營銷項目

作為本地最活躍的廣告和數碼營銷協會之一,IAB Hong Kong (IAB HK) 昨晚(3月13日)假香港會議展覽中心成功舉辦了IAB HK春茗晚宴暨數碼大獎頒獎典禮2023,活動獲《香港01》以支持媒體方式支持。是次活動吸引超過350名本地數碼營銷菁英聚首一堂,共同歡賀及表彰業界的傑出成就。

全場大合照

IAB HK主席黃俊仁先生致歡迎辭時表示: 「廣告市場在過去的一年展現復蘇,各品牌逐步加大品牌建設和市場營銷的力度,以保持品牌知名度和形象、贏得市場佔有率及促進企業成長。今晚,我們齊聚在此頒發第二屆IAB HK數碼大獎,以表彰這些展現傑出的創意和成就的作品。」此獎項是業界唯一由非牟利組織主辦及以數碼營銷為主題的獎項,除了表揚優秀的數碼作品,也向各界提供寶貴的交流和互動機會,共同推動香港的數碼營銷市場,期盼可進一步為香港廣告和數碼營銷界塑造創新未來。活動首次以春茗晚宴形式舉辦,並獲得AnyMind Group、EternityX、Google、恒生銀行、HKT 香港電訊、Omnicom Media Group、Publicis Group、RFI Asia、RTB House、建華集團和 Yahoo贊助。

獎項評審團由 43 位來自營銷業界不同領域、備受認可的行業領袖和資深專業人士組成,包括品牌、平台、非牟利組織、學術界等,陣容龐大。各位評審共用了接近550小時審閱超過110份參賽作品,並嚴選作品的四大範疇「策略、執行、創意及成果」,挑選出最優秀的作品。

IAB HK副主席Arthur Chan連續兩年參與獎項評審團,認為今年參賽作品較去年更為出色:「今年的參賽作品水準相當高,與去年相比更勝一籌」。知名公關公司Dentsu大灣區行政總裁Simone Tam同樣表達了對參賽作品的肯定:「所有作品都好完整,各個參賽作品的實力十分強勁」,更笑言評審團的主要工作是討論哪份作品更為出色,反映出各行業對卓越和創新營銷策略的持續追求。

是次獎項共囊括六個類別,分別為最佳廣告技術及程序化廣告應用獎 (Best Use of Adtech & Programmatic Advertising)、最佳品牌推廣獎 (Best Branding Campaign)、最佳商務應用獎 (Best Use of Commerce)、最佳創新內容策劃獎 (Best Use of Content Innovation)、最佳數據分析及應用獎 (Best Use of Data & Insights) 及最佳行銷科技獎 (Best Use of Martech),全面涵蓋數碼營銷的各技術層面和市場趨勢。此外更設有一項年度最佳數碼作品大獎 (Best Digital Campaign of the Year),表彰在是次評審中獲得最高分數及最多獎項的數碼作品。

2023 IAB HK數碼大獎得獎者名單

最佳廣告技術及程序化廣告應用獎 (Best Use of Adtech & Programmatic Advertising)

金- Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: OMG, Saatchi & Saatchi (HSBC - Smart Use of Future Money Campaign)

銀- Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: OMG, Saatchi & Saatchi (2023 Wealth and Stock Decoded Campaign)

銅-Brand: Hong Kong Disneyland|Agencies: Zenith HK, The Trade Desk Hong Kong (Hong Kong Disneyland - “Momentous” Nighttime Spectacular)

最佳品牌推廣獎 (Best Branding Campaign)

金- Brand: Hang Seng Bank Limited | Agency: The Bread Digital (Prestige Banking − CFO Campaign)

銀- Brand: Tam Jai International - TamJai SamGor Mixian | Agencies: The Bread Digital, The Bridge Agency (TamJai SamGor 15th Anniversary Campaign)

銅- Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: Hungry Digital Limited, Hill & Knowlton, OMG (HSBC Fraud (呃)Fair)

最佳商業應用獎 (Best Use of Commerce)

金- Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: OMG, Saatchi & Saatchi (HSBC - Smart Use of Future Money Campaign)

銀- Brand: SHISEIDO | Agency: iProspect (MyFirstLight: A 126-year-old SHISEIDO EUDERMINE’s Transformation)

銅- Brand: Chow Sang Sang | Agency: Prizm Group (Chow Sang Sang - AI Optimized Relationship-Centric CRM Ecosystem)

最佳創新內容策劃獎 (Best Use of Content Innovation)

金- Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: Hungry Digital Limited, Hill & Knowlton, OMG (HSBC Fraud (呃)Fair)

銀- Brand: Hang Seng Bank Limited | Agency: Sunny Idea (HK) Limited (Preferred Banking - Be a Game Changer and “Carry” Yourself Campaign)

銅- Brand: MSD | Agency: Narrow Door (Men's Choice Matter)

最佳數據分析及應用獎 (Best Use of Data & Insights)

金- Brand: Chow Sang Sang | Agency: Prizm Group (Chow Sang Sang - AI Optimized Relationship-Centric CRM Ecosystem)

銀- Brand: Hang Seng Bank Limited | Agency: Zenith HK (Preferred Banking - Be a Game Changer and “Carry” Yourself Campaign)

銅- Brand: Hang Seng Bank Limited | Agency: Zenith HK (Credit Card +FUN Dollars Launch)

最佳行銷科技獎 (Best Use of Martech)

金- Brand: PayMe by HSBC | Agency: OMG (The Biggest Laisee of All)

銀- Brand: SHISEIDO | Agencies: Narrow Door, Pontac, iProspect (MyFirstLight: A 126-year-old SHISEIDO EUDERMINE’s Transformation)

銀- Brand: FWD Insurance | Agency: Cymballe Limited (Here We Are For Your Health)

年度最佳數碼作品大獎 (Best Digital Campaign of the Year)

Brand: HSBC Hong Kong | Agencies: OMG, Saatchi & Saatchi (HSBC - Smart Use of Future Money Campaign)

了解更多有關IAB香港數碼大獎及瀏覽活動相片。

滙豐香港的 “HSBC - Smart Use of Future Money Campaign” 獲得兩金,成為年度最佳數碼作品大獎得主。

首次在MarketingPulse及eTailingPulse舉辦IAB HK展覽區

IAB HK 首次在「亞洲品牌及營銷論壇」(MarketingPulse) 及「亞洲電子商貿論壇」(eTailingPulse) 活動中舉辦「IAB HK展覽區」,匯聚了15間來自廣告技術、營銷代理、媒體等不同領域的公司會員,包括Anymind Group、Aspire、Emarsys、EternityX、First Page、Ignite Vision、Ingenium Digital、Meltwater、Mezzofy、Omnichat、Presslogic、RTB House、Strategic Digital Marketing Company (SDMC)、Sleekflow、及Social Power,為現場的企業決策者及營銷專才提供創新營銷策略、技術及解決方案,並體驗各種先進數碼營銷技術,讓參觀者有機會與業界專家交流,探討最新的市場趨勢和最佳實踐。

「IAB HK展覽區」匯聚了15家公司會員參展及展示數碼營銷領域的最新趨勢和創新解決方案。

有關IAB HK

IAB HK 為非牟利協會,致力於發展數碼營銷、人才培育和幫助香港的廣告和營銷人士使用數碼技術。IAB HK 一直是香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一,擁有超過 100 家公司會員,當中有媒體、廣告平台、代理商、品牌公司等。創始成員包括comScore、Meta、Google、南華早報及Yahoo! ,並與PwC為合作夥伴。