英仙座流星雨（直播連結）的高峰期將在今晚（8月12日）出現，每小時可看到約 15～20 顆流星。想知什麼時間、地點可以最大機會睇到今年的英仙座流星雨？即睇以下攻略。



睇流星雨最佳地點、時間

英仙座流星雨是三大流星雨之一（另外兩者為象限儀座流星雨、雙子座流星雨），今年流星雨的高峰期將於今晚 11 時半～明早 5 時，有機會每小時可看到約 15～20 顆流星。太空館二級助理館長趙錦鴻表示，如在天氣許可的情況雨，可以到環境較暗的地方或郊外觀看，如西貢天文公園、船灣淡水湖主壩和清水灣大坳門風箏場等，更只需用肉眼就有機會觀看，無需使用望遠鏡。

另外，太空館也會由晚上 10 時開始，在其YouTube頻道及「康文＋＋＋」Facebook 專頁中，直播英仙座流星雨。如果今晚的天氣情況欠佳，也可以在網上以直播方式觀看英仙座流星雨。

直播網站：

香港太空館YouTube：www.youtube.com/hkspacem

「康文＋＋＋」Facebook專頁：www.facebook.com/LCSDPlusss

👇👇👇👇8大觀賞及拍照秘技+3大觀星地點推介👇👇👇👇

除了用肉眼觀察，相信不少人都想把這景象拍攝下來，不過本身流星就不太明亮，而且在低光的環境下拍攝就難高難度。以下就有3個觀星熱點推介以及觀賞秘技，希望大家都能睇到、影到英仙座流星雨。（記得許願！）