雙子座流星雨高峰期　預計每小時天頂流星數高達150顆　今晚開始

據央視新聞報道，12 月 15 日凌晨 3 時左右，雙子座流星雨將迎來極大，今晚至明日凌晨最適合觀賞。此次雙子座流星雨具有以下特點：顏色偏白、速度較慢、亮流星很多，常有火流星出現。



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雙子座流星雨是北半球三大流星雨之一，與象限儀座流星雨、英仙座流星雨並稱為北半球三大流星雨。在理想狀態下，其極大時每小時天頂流量可達 150 顆。相較於其他天文現象，雙子座流星雨更受天文愛好者歡迎。

值得一提的是，雙子座行星群中的位置非常接近太陽系內部活動區域，因此它也被稱為「常態」流。「常態」流指那些每天都會發生、並且數量穩定的大爆發現象。而在其他時間，則可能會出現少量、快速和短暫的「異常」爆發現象。

此外，雙子座行星群中的明亮度也非常高，因此對於觀察者來說是非常誘人的。同時，這些明亮的火球也有着不同的色彩，包括白色、紅色、黃色、藍色和綠色等。

總之，如果想觀看此次雙子座流星雨，請確保選擇一個安全的地方，並準備一個清晰的望遠鏡或者安裝專業的鏡頭進行拍攝。請記住，在天文觀測過程中保持安全意識，並遵守當地的相關法規。

編按：

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