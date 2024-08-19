iPhone 15 或成史上最短命機種？三個原因勸退、直接升16也別貪平｜按照慣例，當9月Apple推出新一代 iPhone 16 系列後，上代iPhone 15 Pro / Pro Max 就會在官店下架，而iPhone 15 系列就會開始降價。能夠以比較便宜的價錢使用上年機款，其實相當化算，所以不少人都會選這個方法去換機，但今次換代，卻有不少專家出勸退文，指iPhone 15 可能會是「史上最快被淘汰的iPhone機種」。



原因1：iPhone 16 才支援AI功能

早前，外媒 9to5mac 發表「勸退文」建議用戶不要購買iPhone 15，當中最大原因是iPhone 15 不支援蘋果的人工智能「Apple Intelligence」新功能。雖然你可能對這些功能並不期待，認為沒有需要，但今日不需要、不代表明天也不要。iPhone 15及更舊型iPhone 無法使用AI的原因，是這些舊型CPU的內置RAM不足以進行大量運算，生性式AI誓將成為未來是蘋果強攻的領域，將來不少新功能相信都是環繞它為中心開發，如果為了一千幾百差價而不買最新的iPhone 16，以後這些新功能都跟你無緣。

iPhone 16系列首日即機攻略｜電訊商出機優惠 唔使搶！持續更新

不買iPhone 15的原因1：iPhone 16 才支援AI功能。

Apple有明確分開支援 Apple Intelligence 的產品表，其最低系統要求為：

手機類：最低要求為採用A17 Pro 的iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

平板電腦及mac機：支援全部使用 M1、M2、M3 及 M4 的 iPad 或 Mac 機種



iPhone 16系列模型機開箱｜5款顏色、新鏡頭設計、新按鈕一次睇晒

原因2：iPhone 16 鏡頭換款機型耳目一新

iPhone 14、15 仍然是採用相同的斜角排列鏡頭模組，而iPhone 16 因為要拍Apple Vision 眼罩使用的立體影片，所以鏡頭將改為垂直排列。你當然會講，我不會快上萬元買Apple Vision呀！明白的，但單純考慮外型，其實iPhone 14、iPhone 15 兩代機型其實沒有變化，選16才有人意識到你換新機呀。（笑）

不買iPhone 15的原因2：iPhone 16 鏡頭換款機型耳目一新

疑似iPhone 16 Pro系列鏡頭零件流出 透露4種配色 有鈦金屬色？

原因3：平價機 iPhone SE 4 都玩到AI

有傳新一代平價機 iPhone SE 4 亦已經開發中，這款機的核心晶片會比iPhone 15更加強，可以支援「Apple Intelligence」，在這個時機買一部iPhone 15，將來人家用更平價錢買部SE4都玩到AI，真的會哭出來呻自己蠢。

不買iPhone 15的原因3：平價機 iPhone SE 4 都玩到AI

總結：iPhone 15 減價抵用、唔玩AI都值得買

其實每次iPhone改朝換代，不計成本的話當然是追最新款、享受蘋果最新技術最happy。不過16代最大賣點蘋果人工智能「Apple Intelligence」因為Chat-GPT鎖區，暫不支援香港地區使用，所以亦有一說是用 iPhone 15 已經很足夠，減價後仍不失為實用之選。