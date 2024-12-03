HKBN x TP-Link｜GigaFast 10G寬頻雲端管理平台實時監測家居網絡

HKBN香港寬頻與TP-Link合作推出Priority Plus一站式家居Wi-Fi方案，可以帶來更實用的網絡體驗。GigaFast寬頻服務與TP-Link的Aginet雲端管理結合，為用家帶來更易家居網絡管理。



HKBN x TP-Link合作推出Priority Plus一站式家居Wi-Fi方案

GigaFast寬頻 - 業界領先的超高速連接

香港寬頻的全新寬頻服務，GigaFast寬頻採用最新的2.5Gbps、5Gbps及10Gbps接入技術，最高可達10Gbps的超高速上下載。不論是遠程辦公、4K/8K高畫質串流，還是大型檔案傳輸，GigaFast都能輕鬆駕馭，讓用家暢享極速上網。為配合GigaFast的強勁性能，香港寬頻還特別與TP-Link合作，引入Aginet雲端管理平台，能實時監測和管理家庭網絡，主動預測並解決問題，確保用家時刻享受到穩定的網絡連接。

配合TP-Link Aginet EB810v Wi-Fi 7路由器，輕鬆監測家居網絡

Aginet平台採用自動化診斷和遠程支援功能，一旦發現網絡異常，可立即通過雲端平台進行遠端排查和修復，大大提升網絡維護的效率。同時，用戶還可透過Aginet App隨時檢查網絡狀況，並自主管理Wi-Fi網絡。

配合GigaFast寬頻和Aginet雲端平台，還特別搭載全新的TP-Link Aginet EB810v Wi-Fi 7路由器，帶來前所未有的網絡體驗。EB810v採用業界領先的Wi-Fi 7技術，最高可達2.2Gbps的無線傳輸速度，大幅提升家庭設備的上網速度和網絡容量。它還內置Aginet雲端管理系統，能實時分析和優化Wi-Fi網絡，確保用戶隨時享受到穩定流暢的網絡連接。新機還支持7x24小時遠程維護和設備更換服務，大幅降低使用成本和維護負擔。只需每月$698起，用戶即可尊享GigaFast寬頻、Aginet智能管理和專業上門服務等全方位的家居網絡解決方案。