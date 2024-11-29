vivo X200上市｜拍攝超強化！蔡司2億解像長焦鏡拍攝再升級｜售價

vivo X200上市｜手機攝影都被認為是拍攝快速、方便，但畫質及表現仍無法媲美專業相機。不過，全新登場的vivo X200系列徹底顛覆了這一觀念，憑藉強大的攝影功能和創新技術，將手機攝影推向全新高度。



vivo與知名光學品牌蔡司(ZEISS)的合作，vivo X200系列首度搭載業界頂尖的蔡司2億APO超級長焦鏡頭，讓手機攝影精準捕捉遠處的細節，開啟手機攝影的全新時代。

vivo再次與蔡司(ZEISS)合作，共同研發全新的高質拍攝系統。

超強的長焦能力

vivo X200系列搭載了蔡司2億APO超級長焦鏡頭，最高可達100倍光學變焦，突破了手機攝影的局限性。無論是想捕捉遠處的風景、運動場上的動作，還是舞台上偶像的精彩演繹，X200系列都能輕鬆駕馭。配合7種蔡司鏡頭風格和5大長焦模式，可以隨心所欲地切換不同拍攝場景。長焦望遠模式可精準捕捉遠處的景色，用家可將風景盡收眼底；長焦人像模式則能拍出細緻質感的人像，連頭髮絲的細節都清晰可見。

1x 拍攝

10x 拍攝

值得一提的是，X200系列還特別針對夜間拍攝推出了「長焦舞台」和「長焦懸日」模式。無論是拍攝晚上的星空和月亮，還是演唱會上的華麗舞台，這些專業級功能都能幫你輕鬆拍出大片質感。

vivo X200 試拍試相

初學者也能輕鬆掌握專業級拍攝

相信不少人在拍攝時都會遇到一些困難，比如怎麼拍出好的構圖、如何應對逆光等。vivo X200系列貼心地為用戶準備了各種智能拍攝功能，即使是初學者也能輕鬆上手，拍出專業級的作品。

拍攝介面十分簡潔易用

首先，X200系列擁有創新的「舞台模式」和「風光慢門」兩大錄影功能。「舞台模式」可讓你在遠處清晰捕捉舞台上歌手的每一個動作表情，即使坐在觀眾席也能拍攝出驚艷的演唱會實景。而「風光慢門」則能拍攝出令人驚嘆的大師級視覺效果，如夜間馬路上車水馬龍的流動感。

此外，X200系列還搭載了5大AI功能，大幅提升了後期製作的效率。「AI無痕消除」可一鍵消除照片中的路人或障礙物，讓畫面煥然一新;「AI相片修復」則能自動修復舊照片的銳利度和細節，重現昔日的清晰感。

AI消除只需一鍵便可以完成

消除效果十分自然

即使在拍攝過程中遇到語言障礙，X200系列的「全屏翻譯」功能也能一鍵解決。而「文檔去影」功能更能實現照片即時轉檔，方便你隨時上傳精彩瞬間。

有了這些智能功能的加持，即使是初學者，也能輕鬆拍出專業級的照片和視頻作品。不論是記錄生活的點點滴滴，還是創作出震撼人心的作品，vivo X200系列都是你不可或缺的拍攝利器。

極速定格每一瞬間

除了出色的拍攝功能，vivo X200系列在性能方面同樣表現出色。

利用安兔兔跑分至少可達255萬分

首先，它採用了突破性的第三代硅負極電池技術，X200 和 X200 Pro分別配備高達5800mAh和6000mAh的大電量，能夠長時間支持連拍和錄影等高耗電操作，無需擔心隨時斷電。

此外，X200系列搭載了強大的Mediatek Dimensity 9400處理器，能夠確保流暢快速的系統運行和app，官方指利用Antutu跑分可高達260萬分，而記者在發布會現場實測，至少也可以跑到255萬分左右，性能的確是十分厲害。即使是4K 120fps的電影級慢動作錄影，X200系列也能輕鬆應對，讓你捕捉每一個細微的動態瞬間。

在顯示方面，X200系列採用了頂級的AMOLED屏幕，搭配120Hz高刷新率和10bit色深，不論是欣賞精緻的照片，還是觀看動感十足的視頻，都可以享受到絢麗動人的畫質效果。

vivo X200香港正式上市

vivo X200 售價為：＄6998（16GB+512GB）、vivo X200 售價為：＄8998（16GB+512GB）

vivo X200 系列已經公開預售，並於 2024 年 12 月 1 日正式上市。