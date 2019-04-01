ASUS ROG Zephyrus S 最薄電競筆電　實測旅行﹑公幹打機效能

數碼生活
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現在要玩電競類遊戲不再需要花太多時間砌機，也無不必要駐足在家中桌上電腦面前，只要使用電競筆電就可以隨時隨地遊玩。筆者正好襯外出公幹的機會，帶上 ASUS ROG 筆電系列的 Zephyrus S（GX 531），看看這部電競筆電的性能，以及能否為機迷帶來任何時候都可以電競的方便。

性能支援大部分遊戲

Zephyrus S 系列主要分為高配顯示卡和低配顯示卡版本，筆者實測的是使用 GTX 1060 的 GX 531，而高配顯示卡版則是使用 RTX 2080 的 GX701。使用第八代 Intel Core i7-8750H 六核處理器、可超頻 24GB DDR4 記憶體，以及 512GB M.2 NVMe PCIE SSD，要基本應付現今的電競類遊戲也不是問題。但 GX 531 限於使用 GTX 1060 的關係，部分遊戲不能開最高效能，不過這已經足夠玩家在外地止一止「機癮」。

超強的散熱設計

當桌上電腦都不斷追求出色的散熱效果的時候，不少人會質疑電競筆電就算硬件跟得上，也會因為機件過熱產生很多問題。其實現在的電競筆電都已經在這方面下了不少功夫， ASUS Zephyrus 系列就針對這個問題，設計出來超強的散熱系統。底座加入了「AAS」散熱設計，當螢幕打開時，底座會微微提升，令主機內的熱氣更有效地散出來。加上，比其他的筆電比較，Zephyrus S 鍵盤上留出了大量的空間進行散熱，筆者玩了兩小時的《Apex Legends》也完全沒有過熱的問題。不過，「AAS」散熱系統所打開的底座，令主機放在大脾上的使用不太方便（在床或梳化上使用），如果單純用來消閒用就不算適合。但這比起其他要額外配上散熱板的筆電來說，Zephyrus S 打開就可以遊玩，不太有散熱的問題，認真方便。

144Hz 螢幕＆最簿機身

要帶出外使用的筆電，機身大小和重量都非常重要，太重也沒人願意背上吧。Zephyrus S 機身只有 14.9mm，為全球最簿的電競筆電。擁有 15.6 吋 144Hz 螢幕，但淨重只有 2.1kg，這個規格下能平衡散熱﹑螢幕和重量，要帶 Zephyrus S 出外也完全沒有問題。144Hz 螢幕，3ms的延遲，完全是為了 FPS 遊戲的玩家而設。

電競之備 RGB

說到電競又怎會少得了 RGB，Zephyrus S 主要的 RGB 系統放在鍵盤上，用家可以利用Armoury Crate 隨時調整 RGB 燈光效果，使用什麼顏色和呼吸燈變色次序等都可以調較。不過，筆者使用的 GX 531 在鍵盤上的散熱位沒有 RGB 「敗家之眼」，螢幕背面的 logo 也不夠明顯，這兩個部分有點可惜。

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可用行動電源充電

如果要把電競筆電帶出去使用，電池的容量也非常重要，如果突然沒電絕對會影響遊玩心情。Zephyrus S 就支援行動電源充電的功能，只要使用具 PD 認證的行動電源，就可以透過 USB Tpye－C 線進行充電。玩家要注意的是，Zephyrus S 對行動電源的輸出功率要求大，一般的細行動電源有機會未能順利進行充電。

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