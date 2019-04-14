50種意想不到網購熱賣產品！巨蟲軟糖﹑空盒﹑M記醬外仲有呢幾樣

數碼生活
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網上購物已經成為人們的生活之一，甚至網購的次數和金額可能比行街購物多。小至衣服飾物，大至汽車買樓都可以在網上買到。不過，你又能否估到以下 50 種有趣的產品，也是網購的熱賣產品嗎？

No.1 巨型蟲蟲軟糖

網上買零食當然不是什麼特別的事，不過在互聯網上找到的，又怎會只是普通平常的零食呢。近年，在互聯網上興起 60cm 長﹑3磅重的巨型蟲蟲軟糖。對半平分兩種不同口味，龐大的尺寸令蟲蟲軟糖成為很多 Youtuber 的挑戰目標。筆者看完這些一次過吃光整條軟糖的片段後，感覺口水都比可樂甜，之後的感受就是：「這一年也不想再別糖了」。

No.2 空盒？

網購除了一些實際的產品外，無聊和玩味性大的產品也是很多人的目標之一，特別是買來送給朋友作為惡搞禮物。大家有沒有嘗試過問朋友想要什麼禮物時，他說：「沒有」。而很多網民就因為這一句說話，真的買一個什麼都沒有的空盒，盒上的「You said you wanted nothing」真的是畫龍點睛。

No.3 擠粉刺玩具

治癒系的小物真的很吸引人購買，例如多年前的集資生產的按鈕骰仔。而 50 有趣熱賣的網購產品之一，就有一件是擠粉刺玩具。同樣有治癒效果，只要兩手一擠，就會擠出一行誇張的「粉刺」。經常聽到有人形容擠粉刺是治癒作用，大於真的想清潔面部，沒想到有人會為了這買一個擠粉刺玩具。

點擊下圖看其他 47 款意想不到的網購熱賣產品

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資料來源：cnet

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