《復仇者聯盟 4》紅米推出限量版手機、宣傳片有彩蛋！？

剛剛紅米釋出一段與 Avengers 4：Endgame 合作的片段，片尾赫然發現紅米旗艦機將採用升降鏡頭的設計，一解坊間對紅米旗艦手機的疑團。（文：黎生）

紅米手機獨立成品牌以來，不斷製造不少新聞及新機流出。日前紅米便宣布與《Avengers 4：Endgame（復仇者聯盟4：終局之戰）》合作，為多部紅米手機推出 Avengers 4 的特別版，而且更於官方微博釋出宣傳片。而宣傳片當中，更出現了一部採用升降鏡頭設計、又從未曝光的紅米手機，故坊間相信就是一直盛傳已久的紅米旗艦機 - 或者就是傳聞已久的紅米 Pro 2。

就目前所知，紅米將會為紅米 7 及紅米 Note 7 推出與 Marvel 聯乘的《Avengers 4 : Endgame》特別版手機，雖然官方沒有公布推出日期，但已經備受用家關注。

而且，承接 Marvel「片尾彩蛋」的特色，今次釋出的宣傳片中，謎之新旗艦機在片尾出現，意味新旗艦機亦可能備有特別版，並將於電影上映期內正式發布。

紅米旗艦機終於確認會採用升降前鏡，坊間不用為紅米發言人盧偉冰模稜兩可的回答而感到無奈。

資料來源：紅米微博