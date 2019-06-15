Uber Air「空中的士」衝出美國．低價搭直升機20km路程10分鐘即達

趕時間上班、上學，你會選擇甚麼交通工具？的士、巴士？在未來可能有更快的方法 － 直升機。Uber 在日前在美國華盛頓舉行第三次的 Uber Elevate 峰會；此峰會旨在發展城市的未來空運服務，而今年，Uber 就透露年前尚在美國部份地區測試的 Uber Air 空中的士服務將落實商用，並在澳洲建立除美國以外的第一個試行站點。

Uber Air 過去兩年已於美國的達拉斯以及洛杉磯兩個城市試行，在峰會上，Uber 就宣布澳洲墨爾本勝過其他國家如巴西、日本、法國、印度的城市，被選為第三個 Uber Air 的試飛城市，在 2020 開始飛行測試，並預計最快會在 2023 年投入商用。

Uber 在日前在美國華盛頓舉行第三次的 Uber Elevate 峰會，Uber 透露年前尚在美國部份地區測試的 Uber Air 空中的士服務將落實商用，並在澳洲建立除美國以外的第一個試行站點。（官方圖片）

Uber Air 空中的士在真正營運時的運作模式與目前的汽車版本 Uber 沒有太大分別，同樣是用 Uber App 「Call 飛機」，不過 Uber Air 的專用飛機將是以電力推動的新種直升機，而且不會倚賴現存的直升機停機坪，而是由 Uber 方面架設的「Skyports 空中航站」網絡航點之間往返。

Skyports 之概念圖

Uber Air 空中的士在真正營運時的運作模式與目前的汽車版本 Uber 沒有太大分別，同樣是用 Uber App 「Call 飛機」，不過 Uber Air 的專用飛機將是以電力推動的新種直升機，而且不會倚賴現存的直升機停機坪，而是由 Uber 方面架設的「Skyports 空中航站」網絡航點之間往返。

據官方的數據指，從墨爾本機場至市中心的路程約 19km，本來可能需要 25～60 分鐘的車程，但用 Uber Air 的話，只需要 10 分鐘即可以到達目的地。而在甚多人關心的價格方面，Uber Air 的每程收費據說為「UberX 的水平」，以上述的距離計算，即約數百港元的價錢即可享受一程快速的空中通勤。



不過話說回頭，既然連墨爾本都要 2023 年才有正式服務，香港人要試用到 Uber Air，或者就只有到外地旅遊時了吧？

