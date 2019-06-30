IKEA 官網任砌似 Lego？網民惡搞梳化設計　超爆笑迷宮陣

如果說到裝修﹑買傢俬，應該有大多數人第一時間會聯想到 IKEA 宜家家居。不單只傢俬齊備﹑價錢實惠，而家就算自行安裝也沒有太大難度，尤其適合喜歡簡潔實用的消費者。 IKEA 一向都非常貼合用家的需要，推出的產品都以實用為主，今次想不到更在網站上，推出自行設計梳化擺放的功能，令消費者可以先組合出自己心目中的梳化，之後再落單購買。不過，自這個便利的功能推出後，竟有不少網民用來惡搞，把梳化組合得天花龍鳳，雖然有失本意，但反而帶來極大的樂趣。

自組梳化

IKEA 的網站上提供了 5 款不同的梳化和 4 種顏色選擇，先選擇心水顏色，再把右邊的各種梳化拉到中央，就可以開始組合。消費者可以根據家中的位於限制和理想的梳化外款，組合出獨一無二，以及最切合需要的梳化，不會再受固定外型的梳化限制。而且，網站會直接幫你計畫組合梳化的長﹑闊和價錢，保證一切都在你的預算之中。

筆者試玩了一次，樂趣和實用性都很高（Twitter 圖片）

網民暴走

由於這個功能太方便，加上組合時沒有太多的限制，網民開始脫離功能推出的原軌，大玩惡搞元素。例如，利用梳化砌出不同的英文字和圖案，甚至組合出根本不應存在的迷宮梳化，完全失去了梳化本來的功用。雖然，這些惡搞的梳化網民不會「埋單」，但這個「擺放梳化大賽」的創意認真有趣，未知日後 IKEA 會不會再推出自組燈罩﹑窗簾拼布等「實用」的功能呢。

看到都想坐進去（Twitter 圖片）

如果最新想買梳化，但又沒什麼想像的話，也可以到 Twitter 參考網民的創意。雖則大多數都是玩味性重的幻想梳化，但有些創意或許能刺激你的想法，從而組合出自己的心水梳化。筆者非常欣賞上圖這一款由多個單人梳化組合出來的「大床」，包圍感十足之餘，又多空間可以在梳化上放置公仔玩具，如果家裡有幾個小朋友的話，應該能成為他們的樂園，只可惜這個創意要極大的家居空間才能承載。

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IKEA 自組梳化（按此進入）