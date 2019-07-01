Apple指部份MacBook Air底板或故障　受影響用家可獲免費維修

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Apple的MacBook又出事？今次到底板？Apple流出一份內部文件，證實維修人員發現「非常少數」的MacBook Air的Logic Board底板有問題，已知會Apple Store及及授權維修人員免費為受影響用家檢查和更換底板。

從Apple流出，網媒《9to5Mac》得到的文件，是Apple維修人員的備忘錄，確定了部份MacBook的Logic Board底板有「問題」。特別是在具有特定序號的13吋、Retina、2018年版的MacBook Air。Apple將會以電郵通知客戶，詳列他們認為或會受影響的MacBook Air序號。否則，客戶可主動帶其機體前往Apple Store或授權維修人員，檢查設備有無問題。

Apple此份文件，將底板症狀歸咎於「電力」問題，但沒有詳細說明故障的情況如何、徵結為何。《9to5Mac》於網上搜查2018年版MacBook Air Logic Board的問題，成功找到該產品首次啟動時的報告。報告表示，一些用戶的電腦根本無法啟動。

Apple尚未正式公佈檢查及更換底板計劃，當然也未將之列入其「交換和維修擴展計劃」中。某些情況下，如果受影響的產品數量太少，Apple不會列入為正規的擴展計劃中。不過，Apple拍板公佈維修或回收計劃的標準，對外界仍是不清楚。

對於受Logic Board底板問題影響的電腦設備，Apple將提供由購買日期起計四年內有效的保養計劃。認為自己部機有機會因此故障的用戶，可將其MacBook Air帶到Apple Stores或Apple授權服務商，接受免費檢查和更換底板的維修服務。

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