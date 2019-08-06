小米申請太陽能發電板結合手機設計專利　實際可行性令人質疑

數碼生活
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智能手機已經是現代人不可或缺的一部分，甚至有人是手機不跟身就全身不自在。手機沒上網和沒電都會令人感到徬徨，在香港可能是比沒水沒食物更嚴重的問題。近日，外媒發現了小米原來申請了一項設計專利，打算用太陽能發電解決手機電量不足的問題，如果真的可以令大家手機的電量大增，出街不用帶「尿袋」的話，用家定必拍手叫好。問題是，太陽能發電在手機上真的可行嗎？

小米專利設計

小米向 WIPO 申請的專利設計，包括了手機的外部設計圖。正面使用全屏設計，沒有前置鏡頭和按鈕，應該會採用屏下鏡頭﹑指紋的技術。左右兩則同樣是使用現有的按鈕設計，鎖機﹑音量控制等。底部就有兩邊喇叭和 Type-C 插孔。背面就是專利最重要的部分，使用如 iPhone XS 的雙鏡頭，以及專利設計的太陽能板。

小米專利設計手機（letsgodigital圖片）

小米太陽能發電設計專利

小米在 2018 年向世界知識產權組織（WIPO）申請設計專利，在手機機背安裝太陽能板，令手機可以利用陽光進行充電，藉此延長電池的可使用時間。香港日照時間也長達約 11-13 小時，這樣聽來，手機可能真的可以依賴太陽能達到一整天的續航力。不過，這是在最樂觀和不了解太陽能電池的情況時下的判斷。

其實背後的太陽能板也不太美觀（letsgodigital圖片）

太陽能板

首先，太陽能是一種可再生的環保發電，而且沒有如風力﹑地熱般複雜的要求，主要使用太陽能電池板（PN接面）就可以把陽光轉化為電流，再儲存到電池上。不過太陽能的變電率低，最高效率的單晶矽電池也只有 25%，電池穩定性佳的銅銦硒只有 20.3%。實際上，太陽能板可以為手機充電的效率不高，LG 就曾經行過這一條路。

LG PCB-100 九年前已玩太陽能

在小米之前，其實 2010 年 LG 也曾推出過太陽能電池背蓋 PCB-100。用家可以透過 PCB-100 為 GD510 手機充電。根據當時的技術，PCB-100 在陽光下照射約 10 分鐘，就能為手機提供 2分 15 秒通話時間的電量。不過當時的手機電量使用沒有現在的多，光是螢幕顯示就已經比以往的手機用更多電，莫說要玩手遊。而且 LG SOLAR 製作太陽能板多年，但也沒能真正成功把這技術放在手機上，筆者真的非常期望小米能做出什麼令人驚喜的設計。

可行性不足

再把太陽能在數字上的效益放到一邊，小米的設計是把太陽能板放到手機機背的位置。但根據實際用家的習慣，正在使用手機時，大多數時間都是機背向下，應該只有躺在床上時才會機背朝上。再者，沒在使用手機時，大多數人都會把它放在褲（裙）袋或背包手袋內。換言之，太陽直射到太陽能板的機會不多（只能靠反射），吸收能源的時間少，效率自然低。而且，手機的電池太長時間接觸陽光的話，就會出現過熱的情況，有機會影響電池壽命甚至令手機短路。目前在各方面看來，手機上使用太陽能發電好似不太可行和有效，而亦未知小米推出這技術的時間，希望到時不會出現手機過熱但仍電量不足的情況。

資料來源：LetsGoDigital

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