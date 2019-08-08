星之卡比點心慘被惡搞　可愛與驚嚇一線之差　痴線改造你敢吃嗎？

星之卡比可以說是可愛電玩人物的代表之一，粉紅色棉花糖般的柔軟，圓豆大的眼睛吸引到很多少女粉絲。近日，日本便利點推出了星之卡比外觀的點心，還原度極高，可愛得讓人不捨得吃。不過，日本的網民沒有因為這放過創作的機會，居然出手把卡比改造成超驚嚇的樣貌，可怕程度同樣令人吃不下肚。

惡搞星之卡比

遊戲和動畫中，就算卡比張大口，把敵人吸入身體時，那個動作和樣子都仍然非常可愛，又怎會有人想像到卡比也會有可怕的一天。而且，由可愛變可怕都只是一秒之間，整個畫風就已經改變。在 Twitter 上，用戶 Renko15115 以令人毛骨悚然的創意，把卡比變得可以令小朋友嚇到流淚，果然創意可以創造也可以破壞。你準備好了嗎？那就來看看日本網民如何把卡比變成驚嚇的代表（點擊至最後一張圖就能看到）：

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網民創意爆發

卡比被淘空眼睛﹑張大嘴巴﹑兩頰凹陷，搖身一變就成了驚嚇的存在。這個改造在 Twitter 引起了熱烈的討論，也有更多的網民出來惡搞卡比，就連帝帝帝大王的士兵瓦豆魯迪都躲不過網民的毒手，和卡比一起被大改造。看到最後那一個改造，筆者肯定沒人敢吃那個「星之卡比」，或者，那一個已經不能叫做星之卡比了。