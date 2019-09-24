ASUS ZenBook Pro Duo 報價評測：雙4K螢幕多工效能適合專業人士

【ASUS ZenBook Pro Duo】在台灣 Computex 2019 公布 ZenBook Pro Duo 後，即成為 notebook 用家的討論對象，大家都想知道自帶兩個 4K 螢幕的 notebook 到底有多強，更重要的是，想知道這個硬件配置下叫價多少，又值不值得入手。ZenBook Pro Duo 也終於在 9月登陸香港，筆者當然拿一部試玩，看看 ZenBook Pro Duo 是否對得起它的驚人售價？

ZenBook Pro Duo 價錢和硬件

在評測之前，筆者希望大家先了解 ZenBook Pro Duo 的價錢和硬件，好讓接下來的評測可以更有概念，讓大家也自行想想這部雙螢幕 notebook 是否「值回票價」。ZenBook Pro Duo 分有兩個不同的配置，高配版和超高配版（今次真的難以說成低配）。兩者主要的分別在於 CPU 和 SSD 上，除此之外都是使用同一硬件。

Windows 10 家用版 Intel Core i9-9980HK 處理器（i7-9750H 處理器） NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 玩家級獨立顯示卡 15.6吋 4K UHD OLED HDR IPS-Level 多點觸控螢幕, 400nits 32GB DDR4 記憶體 1TB PCIE NVME M.2 SSD（512GB PCIE NVME M.2 SSD） 支援 100% DCI-P3及133% sRGB廣色域 特大14吋4K UHD ScreenPad Plus智慧延伸觸控螢幕 超高配版：$31,998﹑高配版：$27,998

ASUS ZenBook Pro Duo（陳錦洪 攝）

機身用同心圓設計，暫時只有「穹蒼藍」一隻色選擇（陳錦洪 攝）

極致的高階雙螢幕

筆者早在 ZenBook Pro Duo 發布會介紹文中，就已經是這樣形容它的雙螢幕。兩個螢幕同樣是使用 4K（3840 x 2160）等級，15.6 吋的上螢幕更是 OLED IPS 面板，要知道擁有 4K UHD 螢幕的 notebook 已經價值不菲，更何況是兩個下螢幕都高達 14 吋，對比上代ZenBook Pro（UX580GE）的觸控板螢幕進步了很多，放在主螢幕正下方也真正做到延伸功能。而且高達 100,000：1 的對比度，對顏色光暗的顯示已經達高等級的標準。但筆者也發現，OLED 主螢幕的色彩還原度太高，比較下 LCD 副螢幕有點失色，如果雙螢幕開同一軟件時，會有少些色彩上的差距。而兩個螢幕都有觸控功能，用家亦能靈活操作軟件，這成為了 ZenBook Pro Duo 活用兩個螢幕的關鍵。

雙螢幕多工操作一流

Notebook 比桌上機腦的好處，最主要就是夠方便，不過隨工作或娛樂需要，一個螢幕很多時都不夠用，但使用多置螢幕又失去了便攜的優點，ZenBook Pro Duo 可謂一次解決了這些問題。用家可以把程式隨時在兩個螢幕中調動，同樣是 4K 解像度令程式在兩個螢幕中「來去自如」。而且，更可以把程序擴大到兩個螢幕之上，15.6 加上 14 吋的全螢幕，用來睇網頁還是 Excel 表格都是一流。再來就是筆者認為最好用的「多工」功能，下螢幕可以同時並排三個程式，而上螢幕又可以再處理其他事務，市面上的 notebook 都給不到這樣的體驗。

打機一樣得

近 32K 的價錢，單看 Zenbook Pro Duo 的硬件算是合理，9 代 i9+RTX 2060 獨立顯示卡+32GB RAM，足夠應付現今所有的遊戲，而且推到最高效能也沒有問題。當然，這個規格下，剪片﹑遊戲直播也是輕鬆應付。如果要挑剔的話，只能說螢幕最高提供動態 60hz，不過作為一個 4K UHD 的螢幕，沒有 144hz 也完全可以接受（市面上的 4K 144hz 螢幕已經差不多可以買一部 ZenBook Pro Duo 了）。

touch pad 可以變成 num pad，和西風系列的 notebook 一樣（陳錦洪 攝）

性價比高？

較平規格的 ZenBook Pro Duo 也索價 $27,998，絕對不是一個小數目。筆者從來都認為價格高和抵不抵是兩個截然不同的概念，$10 對很多人來說都是極少的金額，但如果用來買一粒芝麻，應該有很多人會覺得貴（不抵買）。同樣道理，28K 是大數目，但用來買 ZenBook Pro Duo 其實是抵買的，只不過這部 Notebook 的對象明顯不是一般的用家。這更傾向於專業製作人（繪圖﹑影片﹑音樂等）或實況主使用，ZenBook Pro Duo 的機能和雙螢幕為用家帶來的便利與可能性，比市現上差不多價格的 notebook 更令人期待。不過，說到底其實筆者也沒有資金入手，同時在日常使用中，也沒有把握可以把它發揮到極限。