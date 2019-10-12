iOS 13.2 Beta 2 新功能介紹　60 款新 Emoji﹑Siri 私隱保障

今日（10 月 11 日）Apple 推出了 iOS 13.2 Developer Beta 2，Build 17B5069e 版本。Beta 2 加了入 Deep Fusion﹑Announce Messages（Beta 1） 外的新功能，包括大量新款 Emoji。

1﹑加入 60 款新 Emoji

每次 iOS 更新，都有大量用家期待新的 Emoji，今次更一次過加入了 60 款。新 Emoji 包括動物﹑表情與人物﹑飲食等，更讓用戶可以自行整理 Emoji 人物的膚色，亦即是可以左邊黑人﹑右邊白人等的組合，用戶能按自己喜好調整人物膚色。

📱👆New emoji picker in iOS 13.2 for selecting multiple skin tones in a single emoji. A clean implementation which will scale well to 🤝👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👧‍👧👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👩‍👧‍👧👨‍👦👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👦‍👦 in future pic.twitter.com/KqJZGFuZFH — Jeremy Burge (@jeremyburge) 2019年10月10日

多人 Emoji 皮膚調整（9to5Mac 圖片）

2﹑加強私隱

Apple 發布會亦曾多次強調用戶的私隱問題，更新到 iOS 13.2 Beta 2 後，用戶可以自行決定是否和 App 開發者分享數據，來幫助改善 App。以及，選擇是否允許 Apple 儲存並檢視與 Siri「聽寫」的互動，改進 Siri 準確性。同時，用戶終於可以在「Siri 與搜尋」中，刪除 Siri 與聽寫記錄。

3﹑重新推出刪 App 選項

原先用 3D Touch 和長按 App 圖示，可以排列和刪除 App。但更新了 iOS 13 後 ,就沒有刪除選項，用戶要按「重新排列 App」後，才能開始刪除。iOS 13.2 Beta 2 即重新推出直接刪 App 的選項，應該是太多用戶回報先前的方法太多此一舉了吧。

用戶可以在相機 App 中，直接更改錄影的 FPS 和解像度（birchtree圖片）

4﹑更改解像度和 FPS

這個功能針對 iPhone 11／11 Pro 的用戶，可以直接在相機 App 中，即時更改錄影的 FPS 和解像度。方便用戶了解正在使用什麼質素拍攝，也能更快切換不同的設定。

資料來源：9to5Mac（按此進入）