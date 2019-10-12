iOS 13.2 Beta 2 新功能介紹　60 款新 Emoji﹑Siri 私隱保障

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今日（10 月 11 日）Apple 推出了 iOS 13.2 Developer Beta 2，Build 17B5069e 版本。Beta 2 加了入 Deep Fusion﹑Announce Messages（Beta 1） 外的新功能，包括大量新款 Emoji。

1﹑加入 60 款新 Emoji

每次 iOS 更新，都有大量用家期待新的 Emoji，今次更一次過加入了 60 款。新 Emoji 包括動物﹑表情與人物﹑飲食等，更讓用戶可以自行整理 Emoji 人物的膚色，亦即是可以左邊黑人﹑右邊白人等的組合，用戶能按自己喜好調整人物膚色。

多人 Emoji 皮膚調整（9to5Mac 圖片）

2﹑加強私隱

Apple 發布會亦曾多次強調用戶的私隱問題，更新到 iOS 13.2 Beta 2 後，用戶可以自行決定是否和 App 開發者分享數據，來幫助改善 App。以及，選擇是否允許 Apple 儲存並檢視與 Siri「聽寫」的互動，改進 Siri 準確性。同時，用戶終於可以在「Siri 與搜尋」中，刪除 Siri 與聽寫記錄。

3﹑重新推出刪 App 選項

原先用 3D Touch 和長按 App 圖示，可以排列和刪除 App。但更新了 iOS 13 後 ,就沒有刪除選項，用戶要按「重新排列 App」後，才能開始刪除。iOS 13.2 Beta 2 即重新推出直接刪 App 的選項，應該是太多用戶回報先前的方法太多此一舉了吧。

用戶可以在相機 App 中，直接更改錄影的 FPS 和解像度（birchtree圖片）

4﹑更改解像度和 FPS

這個功能針對 iPhone 11／11 Pro 的用戶，可以直接在相機 App 中，即時更改錄影的 FPS 和解像度。方便用戶了解正在使用什麼質素拍攝，也能更快切換不同的設定。

資料來源：9to5Mac（按此進入）

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