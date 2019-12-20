iPhone全線聖誕大特價　XS Max激減近3千！原來網店限時促銷？

【Apple iPhone網店聖誕限時超級大激減優惠！XS、XS Max限時激平幾千？】聖誕又到，買禮物畀重要的人無煩惱，因為有網店iPhone系列正做緊全線超級大減價！包括由iPhone 8起的蘋果新舊機型：iPhone 8、iPhone XR、iPhone XS同iPhone 11等！

Apple iPhone系列於網店全線超級大激減！由至舊機iPhone 8 & 8 Plus（64GB/128GB）睇起！平HK$ 300-500！（點擊放大圖片細睇詳情）：

最新出廠的iPhone 11系列都減好多！平成HK$ 400-500！即睇iPhone 11（128GB）、11 Pro（64GB/256GB/512GB）同11 Pro Max（64GB/256GB/512GB）超級優惠價！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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上一代經濟機代表iPhone XR的激減超級誇張！平成HK$400-700！即睇iPhone XR（64GB/128GB/256GB）超級優惠價！（點擊放大圖片細睇詳情）：

iPhone XS就認真誇張了。XS激減HK$ 1,999！XS Max激減HK$ 2,900！不過兩款跳樓價機只有256GB可供選購，即睇超級優惠價！（點擊放大圖片細睇詳情）：

要留意的是，iPhone XS Max 256GB目前的離譜勁減為限時快閃優惠，只到12月23日。而且出文之際各款iPhone的部份容量和配色已售罄。有興趣讀者可到電訊商網店瀏覽iPhone優惠詳情。