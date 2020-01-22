【年廿八洗邋遢】吸塵機、空氣淨化清潔家居 揭三大隱藏健康風險

【使用 吸塵機 空氣淨化機清潔家居 】今日年廿八「洗邋遢」，不少人大掃除時都以為眼見的地方都乾淨無塵就了事，其實很多眼看不見的風險都要注意，才是徹底清潔的家居；原來用吸塵機、空氣淨化風扇，就可除去家中三大隱藏健康風險！

著手清潔家居同時，注意隱藏污染物及看不見的健康風險。 【鄧鴻至 攝】

地氈易藏污穢

大掃除時很多時候著重清潔地板，地板清潔相對簡單，以1：99清潔劑抹地已經有效除去細菌或致病原，不過很多人客廳也會鋪地氈，有小朋友或寵物的家庭亦要留意，小朋友有時在廳中吃零食餅乾、寵物在家四處走動亦有機會將污物帶到地氈內，久而久之污染物或塵蟎會積聚地氈的細密纖維中難以清除；使用吸塵機其實亦有效清除地氈內長期積聚污物，近年新推出的吸塵機會有除塵蟎專用吸塵頭，換上吸塵頭後以最強勁轉速可將地氈內塵蟎從纖維中抽出，亦留意地氈用除塵蟎專用吸塵頭設計會有硬毛滾筒，在最高速轉動時將塵蟎打出纖維，並立即吸走。

地氈纖維容易積聚污物，徹底清潔才能安心讓小朋友在地氈上玩耍、吃零食 【鄧鴻至 攝】

↓地板地氈吸塵注意事項【點圖放大】↓

+ 3 + 2

塵蟎溫床：床褥被舖

很多人忽略的另一健康風險，就是每日都會休息、與皮膚接觸時間最耐的床褥被舖！塵蟎是以肉眼幾乎看不到的致敏原，最容易藏於溫暖潮濕環境中，人類或寵物皮屑亦容易將塵蟎帶到床褥被舖中。最有效去除塵蟎方法除了「古法」拍打被舖、以陽光曬晾外，床褥太重太大亦不容易以古法處理，所以部分新推出吸塵機亦有除塵蟎專用轉接吸塵頭，以最強吸力將床褥中塵蟎抽走。

↓床褥除塵蟎步驟【點圖放大】↓

空氣淨化易忽視

另一種看不到的污染便是空氣，別以為街上的空氣才是污濁，身在香港地家居中的懸浮微粒（Particulate Matter / PM）也不能忽視；在街上的懸浮微粒可附在人的頭髮帶到家中，而空氣中懸浮微粒亦可能附有致病原或致敏原，所以清潔家居過程中，潔淨空氣亦相當重要。潔淨空氣的有效方法，外出返家後勤洗手及洗澡外，利用空氣淨化機、二合一空氣淨化風扇等都有效去除空氣中懸浮微粒。