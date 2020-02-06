【武漢肺炎】網店HKTVmall長文講東南亞尋口罩血淚史　終有好消息

武漢肺炎肆虐下造成口罩荒，HKTVmall口罩亦被掃清，雖然多次表示四出尋求貨源，但仍然供不應求，被質疑是否「得個講字」。HKTVmall今午（2月6日）就在facebook發表2000字長文，講述在東南亞尋找口罩的辛酸血淚史，還自己「清白」，並「確認咗之後的供應量」。港府回應政府採購口罩問題時，則說「採購工作十分困難」。

（資料圖片）

HKTVmall於facebook以「HKTVmall 尋「罩」他鄉的故事：東南亞篇」為題，講述他們如何費盡九牛二虎之力尋找口罩，更直飛到多個東南亞國家和城市，與生產商見面，過程一波三折，帖文可看下圖：（點小圖放大看）

↓↓↓ HKTVmall員工到東南亞採購口罩詳情，充滿辛酸 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

帖文最後有好消息，HKTVmall表示，已確認了之後的口罩供應量，「希望今次可以順順利利」，雖然暫未能預告何時返貨，但一有消息就會通知市民，呼籲耐心等候。

港府：採購口罩工作十分困難

HKTVmall經過一番努力，終於確認了之後的口罩供應量，而一直指會全球採購口罩的香港政府，似乎未有確實下文。

（資料圖片）

政府物流服務署則在今早（2月6日）透過新聞處發稿，重申一直透過不同途徑搜購口罩及防疫物品，而由於市場供應緊張及各政府部門緊急需要，物流署已循多個渠道以直接採購方法向供應商取貨，以求早日鎖定貨源。

物流署又說，已透過多個政府部門及個別人士轉介，接觸不同國家供應商全球搜購口罩及防疫物品，亦透過公開招標涵蓋更多供應商，但現時各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，所以「採購工作十分困難」。物流署重申，會繼續透過不同途徑採購所需物品。