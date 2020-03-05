【新冠肺炎】大媽驚銀紙殘留冠狀病毒　3千元放微波爐消毒全燒焦

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【武漢肺炎／新型冠狀病毒／COVID-19】疫情持續。由於有傳新型冠狀病毒可於物件表面存活數日，市民養成勤洗手、勤消毒的習慣。手機等日夜觸摸的隨身物件更是加緊清潔。不過過度潔癖可能都會出事，甚至「玩出火」，中國江蘇無錫一位大媽擔心人民幣紙鈔可能殘留新冠肺炎病毒，居然把3千元現金放入微波爐消毒，結果...

武漢肺炎爆發，人心惶惶，擔憂病毒會經不同途徑傳播，現金錢幣流通量高、每日也很經手多人，容易成為感染武漢肺炎的媒介。《新華視點》官方微博報導，江蘇無錫江陰市一位李姓婦人，2月底擔心銀紙沾染新冠肺炎病毒，於是將3千多元人民幣現金放進微波爐高溫消毒。紙張放在微波爐加熱等於用火燒，當然不會有甚麼好結果。即睇堆銀幣變成點（點擊放大圖片細睇詳情）：

燒焦銀紙一碰即碎　等同「化灰」

由於「火燒銀紙」這種殘損幣較特殊、碳化部分多，無法使用儀器辨別。櫃員只能以人手檢查，逐張點算、分清銀碼和鑑定真偽。清點過程難度頗大，輕輕一碰燒焦銀紙便掉下殘渣，基本上是「化灰」。櫃員為防止二次破損，唯有小心翼翼地揭開和攤平紙幣，再把它們黏在一樣大小的白紙上。經過一輪鑑別、清點和確認程序，銀行為李大媽全額兌換了3,125元人民幣（約港幣3,484元）的新銀紙。

中信銀行方面解釋，當下防疫時期從金融機構推出都是可放心使用的「乾淨錢」。商業銀行按照人民銀行要求，把醫院和農貿市場等渠道回籠的現金入庫，都採取特殊處理並單獨封存，消毒後再轉交人民銀行，不會對外支付。對於「疫情防控重點地區」回籠現金，都會採取紫外線或者高溫等消毒，存放14日以上才投放市場；非防控重點地區現金經消毒後，則存放7日以上再投放市場。即睇中國各銀行現金消毒做法（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：新華視點華聲新聞

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