港府籲清明節網上拜山！教你用《動物之森》悼念　超正功能必試

【清明節掃墓 / 動物之森 / 網上拜山】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港愈趨嚴重，港府早已建議市民清明節（4月4日）轉為「網上拜祭」，避免增加病毒傳播風險。其實除了食環署的「無盡思念」網站，近日熱爆的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森，Animal Crossing: New Horizons），或許都可以成為「網上拜山」新場所。

政府早前已訂立《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，禁止公眾地方多於4人群組聚集。港府今午（4月3日）再特別提醒掃墓不屬於上述規例的豁免情況，出外拜祭前三思，又呼籲押後明日（4月4日）清明節掃墓計劃。

（資料圖片）

為防止新型冠狀病毒繼續擴散，以及避免觸犯法例，轉為「網上拜山」或是折衷方法。以下透過App和《動物之森》的「拜山方法」，大家有需要可參考。

食環署「無盡思念」網站及App

食物環境衞生署設有「無盡思念」網站，讓市民隨時隨地在網上追思悼念逝去的摯愛親友。「無盡思念」亦有Android和iOS兩個版本應用程式。

（無盡思念網站）

市民可在「無盡思念」網站或手機App建立先人紀念網頁，上載文字、照片、錄像等追思悼念，詳情如下：

↓↓↓ 註冊及建立先人紀念網頁方法 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

↓↓↓ 搜尋及悼念先人方法 ↓↓↓

+ 2

無論大家最終選擇親身上山掃墓，還是網上悼念，最重要的是心意。

「無盡思念」有網頁、Android及ios版：

網頁版：按此

Android版：按此

iOS版：按此

Switch《動物之森》變身拜祭先人場所

最近大熱的《動物之森》遊戲，自由度高有接近無限的可能性，只要花一些心思，就可以變身成拜祭先人場所，還可以邀請親戚們入島，一同形象化拜祭悼念先人，比「無盡思念」網站更靈活。

《動物之森》拜祭先人 + 設置入島權限 + 邀請朋友方法：