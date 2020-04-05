在家抗疫逛美術博物館 Google藝術文化App 新增相片變藝術品

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【Google 藝術與文化 app】Google 「藝術與文化」（Art and Culture）app 早前推出，支援iOS / Android系統，可以足不出戶欣賞全球藝術館，日前應用程式新增 「Art Transfer」 功能，只需簡單步驟，將用家的相片以人工智能（AI）結合世界級美術珍藏變成新的藝術品，另外更以增強實景（Augmented Reality，AR）帶用家足不出戶在家近距離欣賞名畫。

Google 藝術與文化 除了載有全球藝術文化館資料，現在更追加新功能讓相片變成新藝術品。

新增Art Transfer 相片變當代藝術

Google 藝術與文化 app除了載有全球藝術文化館資料，現在更追加新功能「Art Transfer」讓相片變成新藝術品，這些藝術藏品的英國國家美術館、日本 MOA 美術館等文化藝術機構協助下，提供多款世界級藝術作品包括蒙娜麗莎、梵高、Andy Warhol、草間彌生等，用家可以自拍或使用iOS / Android手機中的相片，透過 AI 和學習分析相片，將相片變成藝術品風格融合，合成帶藝術風格新圖像，並有使用該名畫風格時帶有解說，學習名畫歷史，增進藝術知識。

Google藝術與文化新增的功能包括Art Transfer，收錄世界各地名畫把相片融合藝術真品風格 【Google HK 圖片】

Art Transfer 可使用的藝術風格名畫【點圖放大睇描述】

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套用名畫風格後，可以選擇「靜態」相片或「GIF」前後變化的相片，製作滿意藝術風相片後可按下【儲存】於手機，或【分享】相片到Facebook、Instagram等社交媒體平台。

AI睇藝術品

Google藝術與文化app的另外功能Pocket Gallery，可將由藝術館提供的名作，以AR 重現在現實環境中，用手機近距離欣賞藝術品，部分更可以走入其內部（如古代建築），是相當有趣的功能。

Pocket Gallery功能一覽【點圖放大】

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下載Google Play Android版 Google Art and Culture

下載iOS版 Google Art and Culture

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