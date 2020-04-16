香港Nintendo eShop推限時「雙game券」平過日本！低價買動物之森

Switch 《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）仍處於炒價狀態，不少玩家轉投 Nintendo eShop 入手下載版，早前宅民黨也分享過把會員地區轉成澳洲﹑日本，以購買「任天堂遊戲兌換券」（雙 game 券）的方法，平價入手 《動物之森》。今日（16 日），香港 Nintendo eShop 也推出「任天堂遊戲兌換券」，價錢甚至比澳洲﹑日本版的便宜，即睇有什麼限制和遊戲陣容如何。

香港版「任天堂遊戲兌換券」

為慶祝香港 Nintendo Switch Online 一週年，今次在香港 eShop 推出的「任天堂遊戲兌換券」以期間限定的方式提供給玩家。Nintendo Switch Online（NSO）會員可以在 4 月 16 日至 5 月 17 日期間，以 $649 入手。用法和澳洲、日本版的「任天堂遊戲兌換券」相同，購買後可以在一年內（購買日起計），分別用來兌換兩隻遊戲。

（任天堂官方圖片）

香港版「任天堂遊戲兌換券」注意事項： 1﹑只限 NSO 會員購買和兌換（7 日免費體驗者不能購買和兌換） 2﹑兩張兌換券可以分開使用 3﹑可兌換的遊戲包含將來發售的遊戲軟體（即是會陸續增加） 4﹑每個用戶最多可持有8張兌換券 5﹑只有購買兌換券的 NSO 會員可以兌換，無法轉讓

可以兌換《動物之森》（官方圖片）

最平「任天堂遊戲兌換券」？

早前，由於澳洲匯率下趺的關係，香港玩家轉地區到澳洲買「任天堂遊戲兌換券」的價格相對便宜了（134.95 澳元／約 $656.6），不過之後澳洲 eShop 限制了海外信用卡作支付（未知是否太多人轉地區買券），所以不少玩家選擇轉地區到日本購買（9980 日圓／約 $716.2）。而港版以 $649 推出，就算只有一個月期間限定購買（買完也有一年兌換期），這個價錢的確頗吸引，除開只要 $324.5 就兌換到《動物之森》，同時沒有轉地區﹑匯率等等的麻煩，不過玩家更緊張的應該是可兌換的遊戲陣容。

+ 5 + 4 + 3

可兌換遊戲

現時，玩家已經可以進入香港的 eshop，在「Nintendo Online」拎到「任天堂遊戲兌換券」，筆者驚喜的是港版提出的兌換遊戲，居然和澳洲﹑日本版的相約，只有少數遊戲分別，如港版沒有《Bayonetta 2》（本來在香港 eShop 也沒有上架）。較熱門的《動物之森》﹑《薩爾達傳說 曠野之息》﹑《異度神劍 終極版》﹑《Super Mario Party》等都可以兌換，因此港版「任天堂遊戲兌換券」應該能滿足到不少玩家。

資料來源：Nintendo 香港官網