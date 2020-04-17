口罩網購小心！海關指8款口罩含菌超標多達11.5倍　買前5大注意點

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【口罩含菌超標】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下市民都四出購買口罩防疫，但海關再發現多4款口罩含菌量超出標準，連同上月發現的4款，共有8款口罩含菌量超標，最多更超標11.5倍！大家買口罩或網購時要小心了。

海關今次發現有問題的4款口罩，細菌菌落總數分別超出標準上限的0.2倍至1.35倍不等；上月發現的4款有問題口罩，細菌菌落總數則超出標準上限0.4倍至11.5倍。

↓↓↓ 8款含菌量超標口罩款式如下 ↓↓↓

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+3
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海關表示，今次發現的4款口罩，均為50片盒裝，售價150元至280元，均沒有標明產地，初步調查相信來自東南亞及西亞國家。海關並在位於銅鑼灣、北角及上水的4個零售點，包括藥房、雜貨舖、日用品店及水果攤檔採取行動，拘捕4名負責人，未有再檢獲該4款懷疑含菌量超標口罩。

被捕3男1女年齡34至54歲，目前正被扣查。海關將進一步化驗涉案4款口罩，確定含菌種類。

網購口罩小心　教你分辨好壞

網上購買口罩款式眾多，質素參差，如果買錯未能防疫之餘，更可能影響健康，以下購買口罩注意事項大家要留意！

↓↓↓ 購買口罩5大注意位 ↓↓↓

口罩回南天隨時發霉！專家教必學保存法

即使買了口罩防疫，也要小心保存，事關回南天將至，口罩隨時發霉變壞！專家就有口罩保存建議，而且原來有些物品不能與口罩放在一起，否則隨時破壞口罩！

詳細方法可看：口罩回南天隨時發霉！專家教必學保存法　盤點平靚正抽濕機

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