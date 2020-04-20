【新冠肺炎】Netflix於Youtube免費開放多套紀錄片予師生在家教學

數碼生活
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【新冠肺炎Netflix紀錄片Youtube免費大放送】瘟疫持續，各國學校停課或維持有限度上課，學生學業被迫中斷超過一個學年。校園停擺下，好多教師都以網上會議形式遙距教學，Netflix有見及此也破例開放大量紀錄片，有自然科學、文化、美術設計、社會時事等主題，予師生免費在家觀看。

由即日起，Netflix部份自然紀錄片包括廣受好評的《我們的天與地》（Our Planet）和《奇妙的第一年》（Babies），都可以在Netflix官方YouTube頻道免費觀看。

據知，Netflix容許教師在課堂中播放其出品紀錄片以便教學。但由於多國學校因瘟疫停課，Netflix決定於YouTube開放部份紀錄片，讓教師可以分配給學生在家觀看，而不必叫學生成為Netflix訂戶。

《我們的天與地》（Our Planet）預告：

Netflix新聞稿表示期待每套免費公開的紀錄片成為有用教育資源，學生和老師均可應用，Netflix將與每套紀錄片的製作班底進行問答，以便學生第一時間聆聽其訊息。

免費提供的10部紀錄片除了有跟自然科學、藝術美學相關外，亦有部份探討社會問題如貧困、種族主義和制度的不公義，富教育同反思意義之餘充滿爭議性、火藥味，勞氣十足。精彩片單如下（點擊放大圖片細睇）：

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師生可以在Netflix官方blog上找到每套紀錄片的教材。各紀錄片目前在Youtube上僅提供英語字幕，但Netflix表示稍後將提供十多種語言的字幕。

資料來源：Netflix

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