口罩供應│日本Sharp口罩4.21網上開賣！約200元50個

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【Sharp口罩開賣】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，鴻海科技集團旗下、日本電子產品公司Sharp（夏普）「踩過界」生產口罩，並宣布明日（4月21日）開賣，2980日圓（港幣約214元，未計運費）一盒，每盒50個。

Sharp在三重縣多氣郡多氣町廠房生產不織布口罩，初期每日可生產15萬片口罩，目標增加至每日50萬片。

↓↓↓ Sharp口罩規格 ↓↓↓

Sharp早前表示，初期會優先向政府提供口罩，之後會放在「SHARP COCORO LIFE EC」網站出售，今日（4月20日）在網站公布售賣詳情。

（Sharp）

Sharp口罩發售詳情及須知：

*每人限買1盒（50個）

*購入3日內不可重新購買

*如發現同一客戶重複購買，會取消訂單

*發賣日至5月10日，每日早上10時補貨；貨品一旦售罄，第二天才會補貨

*只接受信用卡付款

*確認訂單後的2至7天內發貨

*商品放入購物車不代表成功購買，如其他客戶完成購買，便可能缺貨

另外，始終現時日本口罩需求比香港更大，如果自己已足夠使用，就不建議越洋搶購他國物資。

↓↓↓ Sharp口罩生產情況 ↓↓↓

更多詳情：按此

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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