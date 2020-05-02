YouTube線上電影任睇｜康城威尼斯等20著名影展辦抗疫電影節

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【YouTube免費全球電影節為WHO基金籌款】新冠肺炎瘟疫持續近四個月，打擊各行各業，電影業首當其衝。基於保持社交距離的準則，世界各地戲院被迫關閉，大部份電影和電視節目製作都已暫停。亦因應避免人群聚集，多個大型國際影展也紛紛宣佈停辦。

不少國際電影節因肺炎瘟疫而決定停辦2020年今屆。法國政府宣布禁止公開活動政令延長至7月中，舉足輕重的康城影節或會停辦。一些電影即使完成製作，也面臨發行和上映無期的困境。

YouTube及翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）宣佈，將會聯同康城、柏林、威尼斯、多倫多電影節等世界各地20個重要影展主辦方合作，協辦名為「We Are One: A Global Film Festival」的全球慈善網上影展。

日前曝光官方logo（點擊放大圖片細睇詳情）：

We Are One全球電影節將為期10日，節目包括新舊長片電影、短片、紀錄片、音樂、喜劇和小組研討會完全免費網上觀看，而且沒有廣告。目前尚未有節目和片單具體內容細節，但可望未來幾星期官方會公佈完整時間表。參與節目編排的頂級國際電影節名單如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

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翠貝卡影展負責人Jane Rosenthal在聲明中表示「We Are One」電影節把策展人、藝術家和故事家團結起來，為全球觀眾提供娛樂和抒困。翠貝卡期望同各大影展合作夥伴和YouTube，令每位觀眾都能體會到各個影展的獨特之處，並欣賞電影的藝術和力量。

YouTube觀眾在觀看免費電影節節目時，將會看到鼓勵捐款的環節。YouTube表示所有善款將用於世界衛生組織（World Health Organization, WHO）轄下之COVID-19 Solidarity Response基金和其他慈善組織。

「We Are One」將於5月29日至6月7日舉行。

Youtube官方小預告：

資料來源：BGR

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