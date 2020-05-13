食自助餐原來超高危！日本研究揭餐廳內極速播毒　邊個位最伏？

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【自助餐增新冠肺炎傳播風險？】自助餐是不少港人摯愛，但原來亦可能是病毒傳播的高風險場所！NHK（日本放送協會）最新研究模擬病毒在自助餐場所中散播情況，結果參與實驗的人在短短30分鐘內全部「中招」。

（Asiya Kiev／unplash）

研究由NHK與傳染病專家合作進行，邀請10人參與實驗，其中1人扮演「感染者」，在手心塗上熒光物料，模擬曾用手掩嘴咳嗽。

扮演「感染者」的人在手心塗上熒光物料，模擬曾用手掩嘴咳嗽。（NHK）

10名實驗者之後在30分鐘內像平常自助餐般拿取食物及享用，結果在紫外光下，發現熒光物料（病毒）遍布餐具、器皿、甚至實驗者手上和面部，無一倖免，而以下這些位置，更是「傳播」高危點！

↓↓↓ 實驗結果如下 ↓↓↓

+10
+9
+8

不過，以上實驗是模擬未有預防措施下的情況。採取了預防措施後，情況大幅改善，顯示有效降低病毒傳播程度。而相關預防措施包括以下3招

↓↓↓ 採取預防措施後 ↓↓↓

為免暴露在病毒感染風險中，大家緊記要時刻做好預防措施，切勿鬆懈！

資料來源：NHK

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病毒可在口罩存活7天　勿重用口罩

港大公共衛生學院團隊研究發現，新型冠狀病毒可於日常環境中長時間存活，包括紙張、廁紙、鈔票、木材、衣物、玻璃、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩等，其中在外科口罩外層更可存活7日，建議市民不要重用口罩。

新冠病毒在各物品存活時間如下：

+4
+3
+2
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