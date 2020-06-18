【hp電腦開倉】買新電腦注意，hp舉行周末開倉，一連3日於鰂魚涌發售多款Pavilion電腦、OMEN電競Notebook手提電腦及24吋IPS顯示螢幕。我們率先於公眾開倉前夕往現場看看重點特價商品。（圖：黃正軒攝）

hp於周末（6月19日21日）舉行電腦開倉，部分陳列品電腦產品低至27折，3日都有不同特價產品及最平產品推出。hp於17至18日率先開放部份產品銷售予商業客戶（點擊放大圖片細睇詳情）：

EliteBook x360 1030 G3定位為商用筆電，360度可摺疊的13.3吋FHD螢幕，當Notebook和平板使用，還有特別的保安功能。1.25kg的輕量，亦方便上班族（點擊放大圖片細睇詳情）：

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超輕巧（只重1.33kg）的纖薄筆電HP Spectre x360都有得平，將於6月20日特價發售。hp向記者展示一款「黑金」配色（點擊放大圖片細睇詳情）：

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電競筆電OMEN by hp 15.6吋配備240Hz螢幕，同樣於6月20日特價發售（點擊放大圖片細睇詳情）：

HP 14s系列則於20和21日有售，價格由$4,799起。當中較高階的型號cf2004(W)及cf2005(S)採用最新第10代處理器，全部型號採用USB-C接口。抵玩的是，開倉現場提供免費升級16GB RAM服務（點擊放大圖片細睇詳情）：

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本來只於hp專門店專賣之旗艦筆電HP ENVY x360亦有售，強化玻璃和鋁合金素材加上B&O音效設定都是賣點。採用MX250 獨立顯卡及第10代i5。全部型號減價至少$1,200，最入門型號只售$6,649，更附送Active pen（點擊放大圖片細睇詳情）：

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想換Mon？亦有多款開倉之選：HP 24mh 23.8吋螢幕、HP EliteDisplay E243 23.8吋螢幕（分有／無Docking）等，$999起跳（點擊放大圖片細睇詳情）：

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桌面電腦，以迷你小機箱為主，機殼易拆卸方便擴充記憶體。HP MP9 G2（售$3,399）可作M2 SSD擴充（點擊放大圖片細睇詳情）：

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其他開倉產品（點擊放大圖片細睇詳情）：

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6月19日特價品【點圖放大】

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6月20日特價品【點圖放大】

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6月21日特價品【點圖放大】

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日期：2020年6月19日至6月21日（星期五至日） 時間：上午11時至晚上7時 地址：鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈8樓807室（太古站A1出口）