AVITA Liber V上手試：凸出造型　一出即減千元玩10代 Intel CPU

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【AVITA Liber V上手試】港產筆電 AVITA 全新 AVITA Liber V 系列換上新一代的 Intel Core i 處理器系列。AVITA Liber V 在規格上的看點不多，價格算是同配置機種中的中規中矩之選，然而在外觀上一如品牌作風，細節位設計得相當「標奇立異」，居然在機頂處加入一凸起的位置，究竟是甚麼一回事？

AVITA Liber V 居然在機頂處加入一凸起的位置，在筆電界相當罕見（蔡浩騰 攝）

AVITA Liber V 外型、設計上手後感

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AVITA Liber V 規格及跑分

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AVITA Liber V 價格及上市資料

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政府派＄10000、剛好換新筆電精選推介

除了 AVITA Liber V 之外，各廠的 10 代 Intel Core i 處理器筆電也在近期陸續上市，在＄10,000 預算下有大量中階至高階的筆電選擇，如果政府現金發放計畫的＄10,000 到手後可以考慮一下：

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