【COD Warzone】玩FPS遊戲,如《Call of Duty》、《PUBG》等,系統都有手勢系統(Gesture),為遊戲中未必方便即時語音通訊 / 與陌生人組隊時以手勢通訊、打氣最有用;近日有關《決勝時刻:現代戰域》(Call of Duty:Warzone)百人大戰FPS遊戲中的一個「OK」手勢,被指可能涉及種族仇恨,Infinity Ward官方突然將這手勢下架,玩家從此不能直接說OK!這個普通日常的「OK」手勢,究竟因何牽涉重族問題?

Call of Duty:Warzone已於本年3月推出【Activision 圖片】

+ 12 + 11 + 10

《Call of Duty:Warzone》(決勝時刻:現代戰域)於2020年3月推出,主打150人同場大戰、號稱比《PUBG》地圖更大、更多地圖高度掩護變化。據Eurogamer報道指,《Call of Duty:Warzone》開發商 Infinity Ward 及 Activision 突然從遊戲第三季(Call of Duty Modern Warfare:Season 3)加入OK勢勢口,突然從系統中移除了,Activision 官方並未有解釋為何有此決定,但Eurogamer估計OK手勢可能涉及被利用作為仇恨符號。

平常的OK手勢為何涉及種族仇恨? 【遊戲影片截圖】

▲▲ Reddit中亦有玩家以OK手勢炫耀連殺,可以邊開槍邊以左手做出「OK」符號 ▲▲

Eurogamer估計,「OK」手勢及一些手勢符號等,在一個以猶太人民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League / ADL)被列入為涉及種族歧視或煽動仇恨,就「OK」手勢而言,該組織表示雖然來自17世紀大不列顛(英國)、傳統以來表示認同 / 同意的手勢,甚至是印度教 / 佛教 / 瑜伽 都有完美的意思,本應這拇指和食指指頭相連、中指至尾指舉起的手勢沒有任何貶義,但2017年開始有人於 4chan 討論區中發表「OK」手勢,為影射「白人至上」(White Power)意思的惡搞流傳後,有組織開始以OK手勢視為真正白人主義的代表符號。ADL指,去年3月於新西蘭基督城殺死50人疑犯 Brenton Tarrant ,在出庭時也做出「OK」手勢,或是再次表明白人至上的意思,ADL在研究中亦總結應提防這個沒有貶義的手勢,被利用為宣揚種族至上的符號。

相關閱讀:ADL發表涉及種族言論的符號研究

在4chan / Reddit 討論區,早已有惡搞關於OK手勢隱含白人至上意思 【Reddit】

2020年5月,因George Floyd事件在美國爆發「#BlackLivesMatter」運動,Activision 及Infinity Ward 均承諾增加更多措施,在遊戲世界消除仇恨言論,Eurogamer估計或於以上涉及問題有關。

過去幾年,遊戲界 / 電競界亦有不少大事發生,一起回顧這幾年最多人談論事件。

▼▼ 相關圖輯:近年電競界大事【點圖放大】 ▼▼