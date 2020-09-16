歌神陳奕迅（Eason）近日於IG分享一幅具性暗示照片，引起網民想歪歪了！照片內暖水壺之下擺有兩顆柑，令人聯想到男性下體。沒想到有網民重提當年Eason「爆蛋」事件，然後改圖抽水，又在IG瘋狂留言。 讓當事人憶起昔日的男人之痛，叫人情何以堪！別說名人藝人，有時候面對IG上的惡意留言，都會想管制一下留言者，希望遠離欺凌！

別想多了！都有一些網民認為陳奕迅是有心抽美國隊長（Chris Evans）的水。(Instagram@mreasonchan)

2002年陳奕迅於一次演出受傷，據說意外撞破睾丸！後來陳奕迅更被網民獲封「單丸人」、「單蛋」及「爆袋迅」等。而今次陳奕迅只是想分享養聲的心得，在帖文表示：「有水又有柑，把聲一定冧。」不過就是因為將2顆柑放置在暖水壺之下，跟性器官相似，但有更多的網民嘲笑陳奕迅，瘋狂改圖修到只剩1顆柑，又抽水留言：「少一粒就啱晒」、「你擺多咗一粒」及「你得一粒咪扮嘢」。

👇🏻👇🏻👇🏻哪邊蛋蛋被撞？意外經過！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

Eason作為公眾人物，面對網民惡意留言，表現大方，並沒有刪除留言或甚至關停IG，但一般人未必頂得順。近年IG積極增加一些功能限制留言，希望大力減低網路欺凌。Instagram創辦人和執行長Kevin Systrom曾經表示：「Instagram社群的美麗來自為成員的多樣性。不論背景、種族、性別、性傾向、能力，所有人都將Instagram視為家，但有時貼文下的留言並不友善。」他又指「我們要提倡一種文化，讓每個人都可以安心做自己，沒有批評或騷擾。」

眾多留言限制的功能十分相似，有些可以讓人見到留言，有些又只有對方見到，相當複雜。不想再被陌生人或者其他用戶滋擾，立即分清留言功能！

👇🏻👇🏻👇🏻5個管理IG留言教學！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6 + 6 + 6

同場加映：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非

藝人林曉峰（阿Lo）和康子妮離婚，結束婚姻18年，有指第三者就是歌手黃翊。如今林曉峰都刪走Instagram上過去二人的合照。情侶分手怕觸景傷情，想將Facebook、Instagram的甜蜜回憶刪除，如果還要逐張相片delete，豈不是痛上加痛？到底有哪2招絕技可以快速刪除照片，避開親友是非？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻2招必學秒刪IG、FB合照【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非