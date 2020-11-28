【消委會暖風機好評推介】天文台預料12月首個星期本港氣溫將降至攝氏17度，許多人也需要為家居添置暖風機或電暖爐。如果你很久甚至從未購買保暖家電，消委會早前評測了15款1500至2500W暖風機，當中10款獲高分推薦，或可作選購指南。還有好評品牌的目前新款，提供更多參考選擇。

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消委會是次評測中，部份暖風機型號已於報告發表後停產，例如豐澤牌 Fortress FHP2015；此外亦有在部份機款今日在市面買少見少，近乎斷貨，好像徹里尼 Cellini CBH20E、美的 Midea NTB-20-15L、億威 Innoware CH2000SL；或如De'Longhi HVF3352TB則具有多款更新版／強化版的產品線。當然，也有長年有售的熱門型號如樂信牌 Rasonic RA-CH2500L。

為此，以下提供這些品牌在2020年仍然有售的較新款或長青暖風機型號，順便作一次簡單網店報價：

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同場加映：買暖風機/暖爐前必知6件事

其實消委會評測暖風機，有一套效能和安全基準，可引申為消費者選購暖風機前的明智貼士。以下6個綜合消委會意見的選購貼士不妨參考，或幫到你了解自己或家居需要邊款暖風機型號，注意各種機型規格的特點應對不同環境。

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