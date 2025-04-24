Nintendo Switch 2香港體驗會登記｜5月會展正式舉行！報名攻略

Nintendo Switch 2香港體驗會登記｜香港嘅機迷有福啦！任天堂正式宣佈，萬眾期待、預計於 2025 年發售嘅次世代遊戲主機「Nintendo Switch 2」，將會喺下個月嚟到香港舉行獨家體驗會，畀大家率先感受新機嘅魅力！呢個消息一出，即刻喺機迷圈子引起哄動，畢竟呢係全球首批可以親身試玩到 Switch 2 嘅機會之一，香港玩家有幸成為其中一份子，絕對係令人興奮嘅大事。



任天堂 Switch 系列自推出以來，憑藉獨特嘅家用機同手提機混合模式，加上豐富嘅第一方遊戲陣容，成功俘虜了全球無數玩家的心。而即將登場嘅 Switch 2，作為後繼者，自然肩負住再創輝煌的重任。早前已經開始了預購活動，但仍不少玩家仍希望可以在6月5日正式推出之前，可以試玩新機遊戲。

今次任天堂決定在香港隆重舉辦「Nintendo Switch 2 體驗會 HONG KONG」，將會於 2025 年 5 月 17 日（星期六）同埋 5 月 18 日（星期日），一連兩日假香港會議展覽中心展覽廳 5BC 舉行。呢個為期兩天的活動，給予各位機迷一個難得機會，可以親手操作 Nintendo Switch 2，親身感受新主機操作手感、畫面表現同埋可能的全新功能。對於長期支持任天堂玩家而言，呢個體驗會絕對係不容錯過！

不過要特別留意嘅係，這個體驗會嘅性質非常單純，主要就是提供 Nintendo Switch 2 試玩體驗，現場不會舉辦任何舞台活動、音樂表演或者遊戲大賽等等，所有焦點都會集中於新主機本身。

參加方法，「Nintendo Switch 2 體驗會 HONG KONG」採取先到先得的方式發放入場名額，並非所有報名人士都能夠入場，所以想參加的朋友一定要把握時機！官方公佈資訊，活動報名期間預定由 4 月 28 日（星期一）下午 1 點正開始，開放到 4 月 30 日（星期三）下午 3 點正截止。有興趣的玩家必須於這個指定時間內，透過官方指定系統完成報名手續。

有一點要特別向大家強調，雖然報名時間就於 4 月 28 日下午 1 點到 4 月 30 日下午 3 點，但完成網上報名並不代表已經成功拎到入場名額。由於名額係有限而且以先到先得方式分配，任天堂於報名期結束後進行審核同分配，最終獲得入場名額人士，將會於 5 月 9 日（星期五）收到通知。所以，完成報名後記得耐心等待結果公佈。

想了解更多關於「Nintendo Switch 2 體驗會 HONG KONG」嘅詳細資訊，或者準備定於報名時一擊即中，大家可以立即去「Nintendo Switch 2 體驗會 HONG KONG」特設網頁（https://www.nintendo.com/hk/event/experience/）看清楚所有條款細則同埋活動詳情。

直接通往活動報名頁面嘅連結就在這裡，各位機迷朋友，記得 Mark 實日子，準備報名，爭取成為第一批親身體驗 Nintendo Switch 2 幸運兒！