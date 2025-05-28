RIIZING演唱會TOUR 2025香港場Cityline公售攻略｜座位表+連結

2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN HONG KONG 香港演唱會2025｜Cityline搶票攻略｜座位表+連結｜《2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN HONG KONG》即將在香港舉行，決定於5月28日優先會員發售，然後5月29日才正式公售。7月19日於亞洲國際博覽館舉辦。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN HONG KONG》即將在香港舉行，決定於5月28日優先會員發售，然後5月29日才正式公售，今次於在亞洲國際博覽館舉辦。如果想親身感受各RIIZE 成員的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

-VVIP STANDING HKD$1988 (SOUND CHECK)

*包括SOUND CHECK EVENT 、連入場牌

-VIP STANDING HKD$1888

-VIP HKD$1888 (SEATED)

-CAT1 HKD$1488 (SEATED)

-CAT2 HKD$1088 (SEATED)

-CAT3 HKD$888 (SEATED)

2025 RIIZE CONCERT TOUR IN HONG KONG｜5.28 優先發售

開賣時間：2025年5月28日中午12時

開賣連結：直購連結1

2025 RIIZE CONCERT TOUR IN HONG KONG 購票資訊

2025 RIIZE CONCERT TOUR IN HONG KONG｜5.29 Cityline公開發售

開賣時間：2025年5月29日中午12時

開賣連結：直購連結1

票價分為VVIP $1988 / VIP $1888 / CAT 1 $1488 / CAT 2 $1088 / CAT 3 $888

2025 RIIZE CONCERT TOUR IN HONG KONG 購票資訊

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 BRIIZE MEMBERSHIP PRESALE優先直購連結（5月28日：連結1、連結2

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「BABYMONSTER演唱會2025香港」座位表及門券價錢為價格為VVIP 套票/ $2,399 (地面座位)、VIP 套票/ $1,899 (地面座位)、A/ $1,299 (地面座位)、A/ $1,299 (梯級座位)、B/ $899 (梯級座位)、C/ $699 (梯級座位)、輪椅座位/ $1,299

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 演出日期

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 演出日期為5月24、25日，只演2場。

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 公開發售資訊

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場於Cityline公售時間，將是3月28日下午3時開售。

👇BABYMONSTER演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

+ 7

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 何時舉行？如何搶購？ RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 即睇購買連結及心得 RIIZING演唱會TOUR 2025香港場 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena舉行 RIIZING演唱會TOUR 2025香港場門券詳情？ 價格為VVIP 套票/ $1988 (地面企位)、VIP / $1,888 (地面企位／梯級座位)、CAT 1/ $1,488 (梯級座位)、CAT 2/ $1,088 (梯級座位)、CAT 3/ $888 (梯級座位)、輪椅/ $1088

RIIZING演唱會TOUR 2025香港場｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「RIIZING演唱會TOUR 2025香港場」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。